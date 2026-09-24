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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Coulthard propone una carrera sprint de F1 en Madrid tras la incorporación de Mónaco en 2027

David Coulthard cree que añadir una carrera sprint al fin de semana del Gran Premio de España podría aumentar el espectáculo en el nuevo circuito de Madring

Lydia Mee
Publicado:
Una vista panorámica del circuito, incluida una bandera española

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que la incorporación de una carrera sprint podría aumentar el atractivo del nuevo circuito de Mónaco, tras el anuncio de que el fin de semana del Gran Premio de Mónaco de 2027 acogerá una carrera sprint por primera vez.

La F1 ha confirmado recientemente el calendario de carreras de 2027, que incluye 10 carreras sprint en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Catar y Abu Dabi.

Coulthard habló sobre los cambios en el calendario durante un episodio del podcast "Up To Speed".

"Recorríamos 100.000 kilómetros en las pruebas", recordó Coulthard al comparar el calendario actual con la época en la que él competía en el campeonato.

"Hacíamos pruebas todas las semanas. Teníamos un equipo de pruebas. Así que probar cuando solo estás tú y tu compañero de equipo, o quizá un par de coches más, día tras día tras día… era agotador. Era mentalmente agotador y no había ninguna recompensa al final, salvo, digamos, la satisfacción laboral".

En lugar de interminables sesiones de pruebas privadas, el ex piloto McLaren argumentó que habría preferido el calendario actual, con tantas carreras.

"En un Gran Premio, sientes el logro de que los libros de historia reflejen lo que has conseguido como equipo", añadió.

Monaco track detail

Detalle del circuito de Mónaco

Foto de: Filip Cleeren

"Así que lo habría disfrutado. Mónaco se ha incorporado como una carrera sprint en un circuito donde hay muy pocos adelantamientos. Esto supondrá más entretenimiento. Por eso, probablemente habría sido algo positivo en Madrid si también hubiéramos tenido allí una carrera sprint".

El Gran Premio de España, celebrado el 13 de septiembre, fue el primero que tuvo lugar en el nuevo circuito de Madrid. Aunque había mucha expectación por esta nueva prueba, que sustituye al circuito de Barcelona-Cataluña como sede de la carrera en virtud de un contrato de diez años, fue objeto de numerosas críticas por la falta de oportunidades de adelantamiento. 

Lando Norris, de McLaren, se hizo con la pole position en Madrid y consiguió una ventaja considerable en la primera parte de la carrera, pero la perdió durante un periodo de coche de seguridad virtual que llegó en mal momento. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, se hizo con el liderato y celebró su octava victoria de la temporada.

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