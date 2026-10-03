Márquez se impone en el sprint de Japón, gran choque en la primera vuelta y podio para Moreira

Jorge Martín salía desde la pole position tras haber superado a Marc Márquez y a Pedro Acosta en la sesión de clasificación. Su compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi, partía cuarto. El cielo estaba despejado y las temperaturas alcanzaban los 23 °C en el aire y los 38 °C en el suelo.

En la salida, Marc Márquez superó a Martín y se colocó inmediatamente en cabeza. En las primeras curvas, Álex Márquez chocó con Pedro Acosta, lo que provocó que Fabio Di Giannantonio también se cayera. El italiano, que parecía especialmente afectado, pudo caminar hasta la ambulancia antes de ser atendido en ella.

La caída de estos tres aspirantes al podio benefició a los pilotos que les seguían. No obstante, Marco Bezzecchi ya había recuperado la tercera posición en la salida, a pesar de haber elegido un neumático trasero medio. Enea Bastianini se situó cuarto, por delante de Ai Ogura, Diogo Moreira y Johann Zarco.

Marc Márquez ya estaba ampliando la ventaja en cabeza frente a Martín. Por detrás de ellos, Bastianini tomaba la delantera sobre Bezzecchi, que tenía problemas con su neumático. El piloto de Aprilia se veía ahora amenazado por Ai Ogura y Diogo Moreira. Los dos jóvenes pilotos libraron una bonita batalla, de la que Moreira salió finalmente victorioso.

El brasileño no se detuvo ahí y, acto seguido, adelantó con autoridad a Marco Bezzecchi. Más atrás, Raúl Fernández y Johann Zarco se disputaban el séptimo puesto, con el francés llevándose por el momento la mejor parte. Bezzecchi pagaba cara su elección de neumáticos, que ya parecía estar costándole caro, y perdía otra posición frente a Ogura.

Diogo Moreira intentaba recortar distancias con Enea Bastianini, mientras que el piloto de LCR marcaba un ritmo impresionante. Por su parte, Marc Márquez gestionaba tranquilamente su ventaja, con más de siete décimas de margen sobre Jorge Martín.

Sin embargo, el español perdió extrañamente mucho ritmo en la última vuelta, lo que permitió a Bastianini y Moreira volver a pisarle los talones. Francesco Bagnaia, que rodaba en 17.ª posición, se vio obligado a abandonar, ya que su neumático trasero tenía la banda de rodadura completamente destrozada.

Mientras Marc Márquez ganaba sin dificultad la carrera Sprint del Gran Premio de Japón, Jorge Martín y Enea Bastianini recibieron ambos una penalización por salirse de la pista tras tocar la zona verde y perdieron cada uno una posición.

¡Esto bastó para a ar a Diogo Moreira al podio, por primera vez en su joven carrera en MotoGP! Así, Martín recuperó el tercer puesto por delante de Bastianini.