La FIA autoriza a Checo Pérez a disputar la carrera sprint en el GP de China

El viernes de Sergio Pérez en el Circuito Internacional de Shanghái resultó problemático con el equipo Cadillac.

El piloto mexicano solo pudo dar 13 vueltas durante la única práctica libre del fin de semana, el menor número entre todos los pilotos, excepto Arvid Lindblad, quien estuvo limitado a seis giros por una falla en su Racing Bulls.

Para complicar aún más las cosas, Cadillac informó al inicio de la clasificación sprint que Pérez no podría tomar parte en la sesión: "Checo no participará en esta sesión de clasificación sprint. El equipo identificó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo ser solucionado a tiempo".

Por esto, el piloto de Guadalajara no marcó tiempos en la clasificación sprint, lo cual llevó a que necesite un permiso especial de los comisarios deportivos para estar en la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de China.

El coche de Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"De acuerdo con el Artículo B2.2.3b del Reglamento de F1 de la FIA, los comisarios otorgan permiso para que el coche 11, Sergio Pérez, largue la Sprint, ya que el piloto ha establecido tiempos satisfactorios en la práctica de esta Competición", informaron los comisarios.

Pérez había alcanzado a marcar una mejor vuelta de 1m39s200 en los primeros minutos de la práctica libre antes de tener que permanecer en el garaje de Cadillac. Esto lo dejó en el último lugar, a más de seis segundos de la referencia impuesta por George Russell, de Mercedes.

El mexicano se mostró muy molesto por los problemas que lo afectaron durante la jornada del viernes, ya que el área del sistema de combustible viene dando dolores de cabeza al equipo desde hace tiempo.

"Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, así que sí, es muy frustrante", dijo Pérez.

"No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema".

"Creo que, obviamente, el equipo también está trabajando muy duro desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha sido muy limitado hasta ahora; así que sí, espero que podamos solucionarlo", finalizó.