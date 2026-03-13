Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

George Russell, de Mercedes, mantuvo una ventaja de más de medio segundo sobre el siguiente equipo más rápido de Fórmula 1, el McLaren de Lando Norris, en la clasificación sprint del Gran Premio de China.

Esto supuso la continuación del brillante comienzo de temporada 2026 de las Flechas de Plata, tras su doblete en la primera carrera de la temporada en Melbourne. Aunque antes del inicio de la temporada se daba por hecho que Mercedes lucharía por los primeros puestos de la parrilla, su ventaja hasta ahora ha sido calificada de «impresionante» por Oscar Piastri.

Russell y su compañero de equipo Kimi Antonelli coparon la primera fila para la carrera sprint, ya que la investigación sobre la posible implicación del italiano en un incidente de obstaculización no dio lugar a ninguna medida adicional; Norris explicó a los comisarios que no estaba en una vuelta rápida, lo que salvó a Antonelli de una sanción.

El director general y jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, señaló la ventaja actual de su equipo en declaraciones a Sky Alemania tras la clasificación para la carrera sprint.

"Estoy muy satisfecho, o podemos estar satisfechos con cómo ha ido. Hay una diferencia considerable con respecto a los demás. Pero para mí, la clasificación sprint y también la carrera sprint se parecen un poco a la pequeña carrera del fin de semana", declaró Wolff a Sky.

"Mañana es la clasificación real y el domingo es el gran premio. Si pudiéramos mantener este rendimiento allí, por supuesto que sería estupendo.

Creo que nuestra gran ventaja aquí está principalmente en las curvas. Se puede ver en ciertos casos: [Pierre] Gasly, por ejemplo, fue el más rápido en las rectas, pero nuestra ventaja está en las curvas".

Toto Wolff, Mercedes Foto: Kym Illman / Getty Images

Los tres equipos Mercedes en la Q3 (Mercedes, McLaren y Alpine ) demostraron sus puntos fuertes en diferentes áreas. Los datos del GPS muestran que Mercedes cedió un poco de velocidad hacia el final de las rectas para empezar a recortar un poco antes, pero mantuvo una velocidad mínima mayor en las curvas para recuperar el tiempo.

Esto le permitió salir antes de las curvas y acelerar más al salir de ellas, algo que se pudo ver en la aproximación y en las curvas 6 y 11. Esto supuso una ventaja constante de 5 km/h sobre el Alpine de Gasly.

Por su parte, McLaren estuvo mucho más cerca en las curvas; el MCL40 fue bastante potente en el complejo de curvas 1-3, de radio decreciente, y Norris salió con una ventaja de 0,07 s, pero el McLaren fue peor que el Mercedes en las rectas.

Norris era 7 km/h más lento en su punto álgido en la recta trasera; por lo tanto, Mercedes tenía el equilibrio adecuado entre las rectas y las curvas.

En declaraciones a la cobertura de la F1 de Sky en el Reino Unido, Wolff añadió que parte del rendimiento de Mercedes era consecuencia de su cambio anticipado al coche de 2026 frente a sus rivales más cercanos el año pasado; la escudería de Brackley había tenido problemas para mantener la consistencia en la fórmula aerodinámica de efecto suelo, lo que ahora ya no es un problema.

"Hemos visto en el pasado equipos que han dicho que lo iban a concentrar todo en el año siguiente y luego han fracasado. Recuerdo los días de BMW, cuando podrían haber competido por el campeonato, y luego volvieron al año siguiente con un difusor doble y se marcharon.

Hemos puesto mucho esfuerzo en el coche de 2026, quizá un poco antes que algunos de los demás. Pero estoy muy contento de que la integración de la unidad de potencia y el chasis funcione bien.

Se puede ver que Ferrari, que es una estructura integrada, y Audi, como equipo de fábrica, tienen ciertas ventajas porque aprenden pronto. Pero lo que realmente me gusta es cómo se conduce el coche.

Quiero decir, se ve en las imágenes a bordo, el coche va sobre raíles, y la mayor parte de la ganancia de tiempo por vuelta que tenemos es en las curvas".