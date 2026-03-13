"Es muy frustrante": Checo Pérez revela falla crónica de Cadillac en China

El piloto mexicano Sergio Pérez admitió que la situación en Cadillac no es sencilla en China luego de que un viejo problema les impidiera salir a la sprint shootout para intentar calificarse en una mejor posición para la parrilla de la carrera sprint; esto luego de que un tema de la bomba de combustible los ha vuelto a dejar con complicaciones para el resto del fin de semana.

“Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, así que sí, es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”, expresó Checo Pérez en la zona de medios de la F1 luego de no poder participación en la sesión final del viernes.

El problema ya había sido detectado desde la primera práctica donde él mismo admitió haber tenido un programa limitado que lo dejó en la posición 22, pero la complicación no es nueva, de hecho una de las mayores preocupaciones es que esta clase de incidentes ya se han presentado desde los test en Bahréin.

“Hemos tenido este tipo de problema desde que empezaron los tests de pretemporada, así que no hemos dado con una solución y realmente espero que pronto podamos tenerla”, indicó el mexicano.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Por ahora, Pérez entiende que el equipo está haciendo todo lo posible por ayudarlo a tener un coche que le permita seguir sumando kilómetros el sábado, tanto en la carrera sprint en Shanghai como en la posterior sesión de clasificación para la competencia del domingo; sin embargo admite que en este momento encontrar una solución permanente no parece sencillo.

“No lo sé. Creo que, obviamente, el equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha sido muy limitado hasta ahora; así que sí, espero que podamos lograrlo”, finalizó Pérez quien, apenas hace una semana, se convirtió en el primer competidor de Cadillac en finalizar una carrera al cruzar la bandera de cuadros en el puesto 16 en el Albert Park.