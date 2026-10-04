Los resultados completos del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Estos son los resultados completos de la carrera del Gran Premio de Bahréin de F1 que se disputó en el circuito de Sepang, en Malasia.
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Srinivasa Krishnan
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|55
|
1:47'14.808
|170.563
|3
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|55
|
+2.307
1:47'17.115
|2.307
|170.502
|3
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|55
|
+4.919
1:47'19.727
|2.612
|170.433
|2
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|55
|
+7.258
1:47'22.066
|2.339
|170.371
|4
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|55
|
+8.571
1:47'23.379
|1.313
|170.337
|3
|10
|Red Bull
|Red Bull
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
+9.454
1:47'24.262
|0.883
|170.313
|4
|8
|McLaren
|Mercedes
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|55
|
+12.753
1:47'27.561
|3.299
|170.226
|3
|6
|RB
|Red Bull
|8
|F. Alonso Aston Martin
|14
|55
|
+13.372
1:47'28.180
|0.619
|170.210
|3
|4
|Aston Martin
|Honda
|9
|L. Norris McLaren
|1
|55
|
+13.993
1:47'28.801
|0.621
|170.193
|3
|2
|McLaren
|Mercedes
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|55
|
+15.928
1:47'30.736
|1.935
|170.142
|3
|1
|RB
|Red Bull
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|55
|
+17.404
1:47'32.212
|1.476
|170.103
|4
|Audi
|Audi
|12
|L. Stroll Aston Martin
|18
|55
|
+18.052
1:47'32.860
|0.648
|170.086
|4
|Aston Martin
|Honda
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|55
|
+18.997
1:47'33.805
|0.945
|170.061
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|55
|
+22.305
1:47'37.113
|3.308
|169.974
|3
|Haas
|Ferrari
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|55
|
+22.532
1:47'37.340
|0.227
|169.968
|3
|Haas
|Ferrari
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|55
|
+23.315
1:47'38.123
|0.783
|169.948
|4
|Alpine
|Mercedes
|17
|C. Sainz Williams
|55
|55
|
+25.431
1:47'40.239
|2.116
|169.892
|3
|Williams
|Mercedes
|18
|G. Bortoleto Audi
|5
|55
|
+28.233
1:47'43.041
|2.802
|169.818
|5
|Audi
|Audi
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|55
|
+29.310
1:47'44.118
|1.077
|169.790
|7
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|49
|
+6 Vueltas
1:35'38.170
|6 Vueltas
|170.405
|3
|Retirada
|Mercedes
|Mercedes
|dnf
|A. Albon Williams
|23
|41
|
+14 Vueltas
1:19'05.042
|8 Vueltas
|172.428
|3
|Accidente
|Williams
|Mercedes
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|7
|
+48 Vueltas
17'29.083
|34 Vueltas
|133.179
|Accidente
|Cadillac
|Ferrari
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Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Vueltas más rápidas
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|55
|
1'38.220
|S
|203.164
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|52
|
+0.369
1'38.589
|0.369
|S
|202.403
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|53
|
+0.390
1'38.610
|0.021
|S
|202.360
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|54
|
+1.116
1'39.336
|0.726
|S
|200.881
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|53
|
+1.265
1'39.485
|0.149
|M
|200.580
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|52
|
+1.572
1'39.792
|0.307
|S
|199.963
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|54
|
+1.750
1'39.970
|0.178
|S
|199.607
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|53
|
+2.034
1'40.254
|0.284
|S
|199.042
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|55
|
+2.095
1'40.315
|0.061
|S
|198.921
|10
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|54
|
+2.133
1'40.353
|0.038
|S
|198.846
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|40
|
+2.146
1'40.366
|0.013
|H
|198.820
|12
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|34
|
+2.495
1'40.715
|0.349
|S
|198.131
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|33
|
+2.768
1'40.988
|0.273
|M
|197.595
|14
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|53
|
+3.028
1'41.248
|0.260
|S
|197.088
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|36
|
+3.162
1'41.382
|0.134
|S
|196.827
|16
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|54
|
+3.174
1'41.394
|0.012
|S
|196.804
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|40
|
+3.294
1'41.514
|0.120
|S
|196.571
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|28
|
+3.518
1'41.738
|0.224
|S
|196.139
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|53
|
+3.842
1'42.062
|0.324
|S
|195.516
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|
+4.064
1'42.284
|0.222
|S
|195.092
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+4.468
1'42.688
|0.404
|H
|194.324
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|7
|
+21.733
1'59.953
|17.265
|166.355
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Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Paradas en pits
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
38.032
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|2
|
1'21.474
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|2
|
1'13.866
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
1'00.446
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|2
|
1'01.177
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|2
|
41.721
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
38.010
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|8
|
27.594
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
27.739
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
27.641
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
28.801
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
28.134
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
28.600
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
28.691
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
32.065
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
28.598
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
32.467
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
29.204
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|9
|
27.873
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
28.021
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
29.870
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
30.790
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
28.651
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
28.314
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|9
|
28.152
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
27.955
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|10
|
28.553
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|15
|
36.773
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|16
|
27.608
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|18
|
28.887
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
29.266
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|24
|
29.045
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|25
|
27.758
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|26
|
28.233
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
27.957
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|28
|
29.254
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|28
|
28.351
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|29
|
29.057
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|29
|
27.859
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|30
|
28.026
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|31
|
28.522
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
27.802
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|31
|
27.615
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|31
|
27.631
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
27.677
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|32
|
28.419
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|33
|
27.834
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|33
|
27.682
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|33
|
28.337
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|34
|
28.250
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|34
|
51.819
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|37
|
27.854
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|38
|
28.017
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|39
|
31.338
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|41
|
28.419
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|42
|
28.211
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|42
|
39.685
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|43
|
27.642
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|43
|
28.053
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|43
|
28.178
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|43
|
28.072
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|43
|
27.446
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|44
|
27.295
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|44
|
27.702
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|44
|
27.345
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|44
|
27.704
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|45
|
27.498
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|45
|
27.869
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|45
|
29.624
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|45
|
27.809
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|45
|
28.277
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|44
|
28.937
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|45
|
28.335
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