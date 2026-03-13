Tras la pole position de George Russell para la carrera sprint en China por 0.289s sobre su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, y una considerable ventaja de 0.621s sobre el Ferrari de Lewis Hamilton, tercero, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha intentado apagar los comentarios sobre problemas con sus equipos clientes.

Después de la clasificación del Gran Premio de Australia del fin de semana pasado, cuando Mercedes finalmente mostró sus cartas y dominó la sesión por un margen similar, quedó claro que el equipo oficial disfrutaba de una ventaja sobre sus clientes en cuanto a cómo explotaba su unidad de potencia para maximizar el tiempo por vuelta. Naturalmente comenzaron las quejas, aunque McLaren y, en menor medida, Williams fueron los únicos clientes que expresaron públicamente su frustración, ya que Alpine se mantuvo al margen.

El núcleo de las quejas era que solo el equipo oficial dispuso de la última especificación de la unidad de potencia durante los test de pretemporada en Bahréin, lo que naturalmente dejó a los clientes con una "brecha de conocimiento" que afectó la fidelidad de los resultados de sus simulaciones. En Australia, el jefe del equipo Williams, James Vowles, insinuó que habían sido "tomados por sorpresa" por el margen de superioridad de Mercedes.

"Simplemente han sido más inteligentes que nosotros, y es nuestro trabajo ponernos al día", dijo. "Estoy un poco sorprendido por cuánto más inteligentes han sido".

"La conversación con HPP [Mercedes Benz High Performance Powertrains] sobre tener más información ha estado en marcha durante semanas", dijo el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella.

"Porque incluso en los test, básicamente salíamos a pista, hacíamos rodar el coche, mirábamos los datos y pensábamos: 'oh, esto es lo que tenemos'. Bien, ahora reaccionamos a lo que tenemos. Así no es como se trabaja en la Fórmula 1".

Mercedes superó a sus equipos cliente durante todo el GP de Australia. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes insistió en que no solo ha cumplido todas sus obligaciones con sus clientes en cuanto al intercambio de información y datos, sino que su ventaja en pista se basa en un rendimiento global superior del coche y no solo en la gestión de la unidad de potencia.

Sin embargo, el descontento continuó, hasta el punto de que Wolff celebró esta semana en Shanghái una reunión para "aclarar la situación". Se entiende que Wolff no solo trató de calmar las preocupaciones de sus clientes, sino que también buscó un acuerdo para moderar parte de la retórica en torno al asunto.

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"Al final del día, todos intentan naturalmente encontrar algún tipo de ventaja para sí mismos", dijo Wolff después de la sesión de clasificación sprint.

"Algunos lo hacen un poco más entre bastidores, otros a través de los medios. Pero volvimos a hablar de esto con los equipos clientes".

"Está completamente claro que nadie quería acusar a nadie de nada. Estamos tratando de gestionar esto dentro de las regulaciones".

"Y se puede ver que hoy están mucho más cerca otra vez, y Pierre Gasly probablemente logró el mejor rendimiento en las rectas".

Alpine se ha unido esta temporada a Mercedes como equipo cliente Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El éxito de la reunión fue evidente en el cambio de tono de quienes anteriormente habían sido más críticos. Los pilotos de McLaren, por ejemplo, habían sido claramente instruidos para esquivar cualquier pregunta sobre la relación con Mercedes.

"Es simplemente el comienzo de la temporada, hay muchas cosas que estamos intentando descifrar y entender", dijo Lando Norris en su conferencia de prensa previa al evento.

"Hay ciertas cosas que no necesitan decirse. Porque siempre intentas crear tus propias ventajas".

"Pero al mismo tiempo, hay ciertas cosas que tenemos que descubrir por nosotros mismos. El resto es más bien… no sé cuáles son las reglas y qué se debe decir o no".

"Y ese tipo de cosas dependen de Andrea y del resto del equipo".

"Pero siempre hemos trabajado estrechamente [con Mercedes]. Seguiremos haciéndolo. Y por más que él [Stella] haya dicho algunas de estas cosas, todavía había muchas que simplemente no exploramos ni aprovechamos nosotros mismos".

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Esto no es completamente una maniobra de relaciones públicas, ya que los datos indican que Mercedes ha construido el concepto de su coche alrededor de un equilibrio diferente en la recuperación de energía: en Albert Park, Russell y Antonelli no solo lograron mayores velocidades en el vértice que sus rivales (incluidos los clientes de Mercedes), sino también un fuerte clipping en modo de línea recta en la recta trasera. Podían hacerlo porque el W17 tiene una carga aerodinámica más eficiente y un equilibrio sólido, lo que le permite mitigar el subviraje que puede surgir cuando se entra a las curvas a mayor velocidad.

Como tal, la nueva postura de McLaren representa una aceptación de lo que ahora considera evidente: además de aprender más sobre cómo maximizar la unidad de potencia de Mercedes, necesita añadir carga aerodinámica a su coche.

Fotos del GP de China - Viernes