Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón

La carrera contra el reloj para conseguir el alerón trasero denominado "Macarena" por Frédéric Vasseur ha sido inútil, ya que este fin de semana no lo veremos. Pero solo lo ha sido en apariencia.

Ferrari probó el alerón que gira su perfil 270 grados en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China, en Shanghái, probablemente con la intención de ver si ya era suficiente para dar a los SF-26 de Lewis Hamilton y Charles Leclerc las ventajas esperadas.

Sin embargo, tras la sesión, el equipo de Maranello las retiró de ambos monoplazas, prefiriendo confiar en la solución más clásica con el actuador en el centro y la apertura canónica del perfil superior.

"Hemos utilizado los entrenamientos libres 1 para hacer una especie de prueba con el alerón trasero en cuanto a fiabilidad y hemos decidido no utilizarlo hoy. Nos ha servido para hacer más kilómetros con el alerón de cara a la próxima semana y luego tomar una decisión definitiva", declaró el director del equipo Ferrari a Sky Sport F1.

Alerón Ferrari en el SF-26 Foto de: AG Photo

Llevar un componente tan influyente a China para probarlo solo en una sesión de entrenamientos libres, y además en un fin de semana Sprint, podía hacer pensar en su uso también en la clasificación y la carrera. Pero hay que tener en cuenta que, con toda probabilidad, la F1 no correrá ni en Baréin, ni mucho menos en Yeda.

Esto significa que Ferrari, en el próximo mes y medio, no tendrá más turnos que los tres del Gran Premio de Japón para hacer pruebas en pista y decidir si y cuándo estrenar la "Macarena" durante un fin de semana completo de carrera.

Al término de la Sprint Qualifying de Shanghái, Lewis Hamilton destacó los esfuerzos de Ferrari por llevar el alerón a China, cuando en principio estaba previsto que estuviera listo después de unas cinco carreras.

"No sé muy bien por qué hemos dado marcha atrás. Creo que es porque nos hemos precipitado para tenerlo aquí, cuando no debería haber estado listo antes de la cuarta o quinta carrera, o algo así. Así que han hecho un gran trabajo para tenerlo aquí a tiempo".

El equipo trajo a China dos ejemplares del alerón con perfil giratorio, al considerar prematuro su uso. Sin embargo, Hamilton destacó que la solución parece poder aportar ese plus en cuanto a rendimiento que Ferrari espera de la novedosa solución vista por primera vez en los tests de Baréin en febrero.

"Solo teníamos dos ejemplares de alerón. Y quizá para mí era un poco prematuro (usarlo aquí). Así que lo quitamos. El coche seguía siendo fantástico. Y trabajaremos para intentar volver a traerlo cuando esté listo".