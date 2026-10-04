Briatore admite que Alpine "no tomó las decisiones correctas" con Colapinto y Gasly en Malasia

Flavio Briatore reconoció que Alpine no estuvo a la altura desde el punto de vista estratégico en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 disputado en Malasia, después de que Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaran sin posibilidades de sumar puntos tras comenzar la carrera con neumáticos slicks sobre una pista todavía mojada.

Alpine había mostrado un rendimiento competitivo durante el fin de semana en Sepang, pero la carrera tomó un rumbo muy diferente después de la fuerte lluvia que retrasó la largada y dejó condiciones complicadas cuando finalmente llegó el momento de competir.

Con la pista aún húmeda, la parrilla quedó dividida entre los pilotos que optaron por neumáticos intermedios y aquellos que apostaron por los slicks ante la expectativa de que el asfalto se secara rápidamente.

Alpine estuvo entre los equipos que eligieron la segunda opción y colocó neumáticos blandos en los coches de Colapinto y Gasly, una apuesta que rápidamente quedó en evidencia como la alternativa equivocada.

Ambos pilotos perdieron una importante cantidad de tiempo durante las primeras vueltas y, aunque pudieron recuperar terreno cuando finalmente aparecieron las condiciones adecuadas para los neumáticos de seco, ya estaban demasiado lejos para pelear por los puntos.

Colapinto, que había largado desde la 21° posición, logró avanzar hasta el 13° puesto gracias al buen ritmo que mostró posteriormente, mientras que Gasly terminó 16°.

Franco Colapinto, Alpine, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, admitió después de la carrera que el equipo no había ejecutado correctamente una jornada que podía haber resultado mucho más favorable.

"No fue el resultado que queríamos hoy teniendo en cuenta desde dónde comenzamos la carrera. Particularmente con nuestros rivales sumando puntos y la diferencia actual de puntos en el campeonato", dijo Briatore.

"Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento y, viendo lo que sucedió en la carrera, no tomamos las decisiones correctas ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo".

Alpine no fue el único equipo que apostó por los neumáticos lisos en el inicio, pero Briatore reconoció que la decisión terminó condicionando las posibilidades de sus dos pilotos.

"Nosotros, y algunos otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos todo lo posible para recuperarnos, pero no dio resultado", explicó.

La elección resultó especialmente costosa en una carrera en la que Racing Bulls, rival de Alpine en el duelo por el quinto puesto en el campeonato, terminó con sus dos pilotos en los puntos tras iniciar con intermedios: Liam Lawson fue séptimo y Arvid Lindblad, que arrancó 22° detrás de Colapinto, llegó décimo.

Sin embargo, Briatore también encontró un aspecto positivo en el rendimiento mostrado por el A526 una vez que la pista se secó, algo que también había destacado Colapinto después de la carrera.

"Sin embargo, la velocidad en seco pareció prometedora y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanzar el quinto puesto en el campeonato", concluyó Briatore.