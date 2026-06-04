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Análisis
Fórmula 1 GP de Mónaco

La idea de Alpine que copian rivales para el GP de Mónaco de F1

Una idea introducida por Alpine en el GP de Japón ha sido retomada por Racing Bulls, que busca más carga aerodinámica en la pista donde la FIA ha bloqueado los alerones móviles. Y otras interpretaciones han sido aportadas por Haas y Audi.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Detalle técnico del coche de Pierre Gasly, Alpine

Detalle técnico del coche de Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Montecarlo es un circuito único en el calendario de la F1. El trazado del Principado es el más corto del mundial y está caracterizado por la velocidad media más baja. Fundamental, por tanto, generar carga aerodinámica para tener agarre a lo largo de las calles entre alcantarillas, aceras y guardarraíles.

Racing Bulls ha adoptado en el VCARB 03 una solución que había atraído cierta atención sobre el Alpine A526 desde el GP de Japón: en el mando central de la aerodinámica móvil del alerón trasero, en Suzuka había aparecido un interesante micro-flap adicional, fruto de la prolongación de la cubierta de carbono con un pequeño perfil que se observaba en voladizo del último elemento. Una forma muy astuta de aumentar la carga aerodinámica local sin pagar demasiado en resistencia al avance.

La idea gestada en Enstone ha gustado en Faenza: el monoplaza que están desarrollando Dan Fallows y Tim Goss evidencia una solución análoga a la del A526 en Mónaco. Sobre la prolongación del mando que acciona el movimiento del segundo flap se ha alargado un soporte de carbono que sostiene un pequeño elemento vertical dotado también de un pequeño nolder.

Por su parte, Haas ha decidido prolongar en el VF-26 la cubierta de carbono para luego "excavar" el flap entre las dos paredes de la estructura, mientras que Audi ha extremado el concepto quitando los mecanismos necesarios para la acción de los flap, y ha usado el soporte como mini monopylón que sostiene el elemento vertical. Se trata de una realización más sofisticada con un soplado entre los dos elementos y el nolder en el borde de salida superior.

Se aprovecha un vacío del reglamento que había sido "descubierto" por Ferrari con la introducción del alerón reversible, pero con el elemento saliente del borde de salida solidario con el flap móvil. Maranello, obviamente, ha retomado el concepto también para Montecarlo.

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