Lindblad se suma a Colapinto como piloto que debe penalizar en la parrilla para el GP de Bahréin de F1
Racing Bulls excede la cantidad de componentes reglamentarios en el año de la unidad de potencia para el coche de Lindblad, lo que lo hará a salir desde el fondo de la parrilla en Sepang.
Arvid Lindblad saldrá desde el fondo de la parrilla para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia por una serie de sanciones por cambios en la unidad de potencia que se aplicarán para la carrera en Sepang.
Es el segundo piloto que penaliza en la parrilla de salida este fin de semana, ya que Franco Colapinto debe cumplir una sanción de cinco posiciones por el choque que provocó el pasado sábado en Bakú.
Lindblad superará su asignación de componentes de la unidad de potencia para el regreso de la F1 a Malasia, ya que está previsto que utilice un quinto motor de combustión interna, turbocompresor y escapes para la carrera de este fin de semana.
El británico había alcanzado el límite —un máximo sin penalización de cuatro para cada pieza— para esos componentes la última vez en Azerbaiyán.
Así, la decisión de asumir una sanción para esta ronda en Malasia sugiere que los componentes anteriores del tren motriz del piloto de Racing Bulls ya no están en el conjunto disponible, y que el equipo propiedad de Red Bull considera que Malasia presenta la mejor oportunidad para salirse de ese conjunto y superar las sanciones aplicadas.
También usó un nuevo conjunto de "componentes auxiliares" de la unidad de potencia en Bakú - que incluye partes del sistema de combustible, el wastegate, el depósito de aceite y el sistema de refrigeración - pero esto no superó el límite de seis conjuntos de piezas auxiliares.
Lindblad terminó séptimo en Azerbaiyán, tras evitar una sanción por el contacto con su compañero de equipo Liam Lawson en la resalida. Al intentar evitar a Esteban Ocon, Lindblad se fue hacia la derecha en la curva 1 y bloqueó una rueda, lo que resultó en un toque con Lawson que hizo que el neozelandés trompeara.
No obstante, el joven piloto pudo recuperarse y adelantar a ambos pilotos de Haas - incluido un duelo con Ocon hasta la línea de meta - para ser clasificado en séptimo lugar por apenas 0,03s.
Al reflexionar sobre el incidente, Lindblad declaró: "Lo hablamos internamente, lo que pasó, y sé qué haría de forma diferente en el futuro.
"Ya me he disculpado y sí, ya está hecho. Sé qué haré de forma diferente en el futuro. Lo hemos hablado, así que ahora solo pienso en Malasia."
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