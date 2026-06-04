Colapinto explica por qué el punto "clave" de Mónaco es una debilidad para Alpine

El piloto argentino llega al fin de semana en Montecarlo atravesando un gran momento después de encadenar dos carreras consecutivas en las que logró sus mejores resultados en la Fórmula 1.

Colapinto finalizó séptimo en Miami a principios de mayo y luego elevó la vara al terminar sexto en Canadá, siendo en ambas ocasiones la referencia de la zona media y por una marcada diferencia sobre sus rivales.

Sin embargo, mientras espera mantener esa buena racha en el circuito urbano por excelencia del automovilismo, el argentino advirtió sobre una debilidad de Alpine que adquiere una importancia especial en Mónaco.

"Si miramos hacia atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras, y aquí no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese aspecto para ser más fuertes los sábados", dijo este jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

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Si bien el piloto de 23 años se metió en el top 10 en tres de las últimas cuatro clasificaciones de la F1, comentó que el problema de Alpine a una vuelta rápida radica en la dificultad para llevar los neumáticos a la ventana óptima de funcionamiento, y explicó por qué espera que Mónaco represente un desafío aún mayor.

"Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación".

Franco Colapinto, Alpine, el jueves en Mónaco Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave aquí. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición".

"Pero todavía no termino de entender completamente cómo conseguir que los neumáticos entren en la ventana correcta de funcionamiento, y creo que eso va a ser lo más importante este fin de semana".

Por último, Colapinto explicó las diferencias que presentará Montecarlo este año con los actuales coches de Fórmula 1.

"Este circuito es muy diferente a todos los demás del año y del calendario, pero los cambios en los coches son mucho menores. En años anteriores llevabas un paquete de máxima carga aerodinámica y los coches cambiaban mucho. Este año estás mucho más limitado por el paquete aerodinámico y por las opciones de puesta a punto que puedes utilizar, así que creo que todo es mucho más una continuación de lo visto en circuitos anteriores, porque no hay demasiado que modificar en términos de carga aerodinámica y todo eso. Por eso pienso que las diferencias entre un circuito y otro son menores".

"Canadá y Miami fueron ambos circuitos de baja velocidad. Miami era algo más parecido a un circuito urbano, mientras que en Canadá hizo mucho frío y creo que eso nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor", concluyó.

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