Lindblad se disculpa tras el choque con su compañero de equipo de Racing Bulls en Bakú

Arvid Lindblad ha emitido una disculpa pública a su compañero de equipo en Racing Bulls, Liam Lawson, tras su colisión durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto británico consiguió seis puntos con un séptimo puesto en el Baku City Circuit, pero la carrera se vio empañada cuando chocó con su compañero de equipo Lawson.

Durante un relanzamiento tras el coche de seguridad después de que Alex Albon, de Williams, se estrellara, Lindblad frenó más tarde que su compañero de equipo y que Esteban Ocon, de Haas, que iban ambos por delante de él. Acabó quedando atrapado entre los dos coches y contactando con Lawson.

Lawson hizo un trompo y finalmente terminó fuera de los puntos en 12º lugar. El incidente fue revisado por los comisarios, que consideraron que no era necesaria ninguna acción adicional debido a "el espacio restringido disponible para [Lindblad]".

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Tras la carrera, Lindblad recurrió a las redes sociales para asumir la responsabilidad del incidente, al tiempo que elogió el rendimiento de la unidad de potencia del equipo.

"Carrera sólida hoy, muy feliz de llevarlo a casa en P7", escribió en su historia de Instagram. "No ha sido una semana fácil, y estoy frustrado por cómo gestioné parte de ella.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"También hemos sufrido como equipo, así que estoy muy contento con cómo nos recuperamos y maximizamos el día de hoy en un fin de semana difícil. Un gran reconocimiento a los chicos de la unidad de potencia: hoy me dieron un auténtico cohete.

"Destrozado por lo que pasó con Liam; lo siento, amigo. Me alegra que aun así pudiéramos llevar algunos puntos a casa para el equipo."

Hablando con Sky Sports F1 inmediatamente después de la carrera, Lawson reveló que la colisión dejó un agujero en su fondo plano. "Necesito verlo, pero, quiero decir, todos estamos llegando a la curva 1 en el relanzamiento, y me golpearon fuerte por la izquierda, también me hicieron un agujero en el fondo", explicó.

"Así que no sé realmente qué hueco estaba buscando. En medio de los dos entrando en la curva 1, simplemente no lo entiendo."

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