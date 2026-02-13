Alpine admite un error propio en el fallo que afectó a Franco Colapinto en Bahréin

El inconveniente que privó a Franco Colapinto de completar una productiva mañana de kilometraje el miércoles en el inicio del test de la F1 en Bahréin se debió a un fallo propio de Alpine, de acuerdo con lo revelado el viernes por Steve Nielsen.

Había transcurrido poco más de una hora y media de actividad cuando Colapinto quedó detenido en el ingreso a la horquilla de la curva 8 del circuito de Sakhir y debió mostrarse la bandera roja.

Hasta el momento de la detención, Colapinto había completado 16 vueltas y regresó a la pista una hora más tarde, pero solo pudo dar otros 12 giros en las cuatro horas de la sesión matutina para cerrar su participación con apenas 28 vueltas antes de cederle la conducción a Pierre Gasly por la tarde. Así, el argentino fue el piloto que menos giró el primer día en Bahréin, a lo que se sumó un kilometraje reducido en el shakedown de Barcelona en comparación con su compañero de equipo.

"Sí, perdimos algo de kilometraje el primer día aquí con Franco, lo cual fue una lástima. Esperamos recuperar parte de eso para él hoy", dijo Nielsen ante los medios en Bahréin, entre ellos Motorsport.com.

"Pero fue un error provocado por nosotros mismos del que no voy a dar ningún detalle antes de que me lo pregunten. Pero hemos aprendido de ello y seguiremos adelante".

"Los test se tratan de lo que ocurre en la pista y fuera de la pista. Tuvimos un problema de procedimiento que fue un error y desde entonces lo hemos corregido".

La de Colapinto el miércoles no fue la única bandera roja causada por Alpine, ya que el jueves también tuvo una detención cuando Gasly estaba al volante del A526. Pese a eso, Nielsen explicó cómo trabajan durante la pretemporada y por qué no hay preocupación en Alpine por esas detenciones.

"Lo que hay que recordar es que, aunque puedas ver un auto detenerse en la pista aquí, podemos permitirnos ser muy conservadores cuando estás en pruebas".

"Así que puedes tener sensores que apaguen algo de forma preventiva en un test que no lo harías en una carrera o en una clasificación. Por eso somos muy conservadores aquí".

"Que un auto se detenga en pista no necesariamente significa que haya un gran fallo mecánico. Puede que simplemente un sensor haya visto algo que no le guste y eso fue lo que nos pasó ayer, y por eso se apaga o la recomendación es apagarlo".

"Así que somos mucho más conservadores en un test, especialmente cuando tenemos nueve días, que también es inusual este año, de lo que seríamos en una sesión competitiva", finalizó.