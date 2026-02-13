Mercedes esconde su potencial real por la disputa de los motores, dice Verstappen

Max Verstappen no salió a pista el jueves en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin, pero aun así los titulares estuvieron dominados por el cuatro veces campeón del mundo.

El piloto de Red Bull cumplió con sus compromisos con los medios y compartió su opinión sobre las nuevas regulaciones, describiendo la nueva era de la F1 como "Fórmula E con esteroides" y "anti-automovilismo".

"Toto olvidó un cero" sobre la afirmación de la relación de compresión

Además de la gestión de la energía, otro término que sigue dominando las conversaciones en el paddock es la relación de compresión de los motores. Toto Wolff ha declarado que el supuesto truco del motor —mediante el cual Mercedes cumple con el límite de 16:1 en pruebas estáticas pero logra una relación mayor mientras el motor está en funcionamiento— solo genera una pequeña diferencia.

El jefe del equipo Mercedes estimó la ganancia en 2-3 hp, pero Verstappen claramente lo ve de otra manera.

Cuando Motorsport.com le trasladó los comentarios de Wolff durante la sesión con la prensa neerlandesa, el cuatro veces campeón del mundo respondió: "¡Definitivamente hay que agregarle un cero a eso! ¡Y quizás incluso más! Pero, ya sabes, entiendo perfectamente lo que están tratando de hacer en estos días."

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con esas últimas palabras, Verstappen sugirió que Mercedes está intentando desviar la atención. Al colocar a Red Bull en el papel de favorito —algo que varios equipos clientes de Mercedes también han hecho—, Wolff espera mantenerse bajo el radar, según la visión de Verstappen, especialmente con la FIA enfrentando una decisión importante respecto a la relación de compresión.

¿Mercedes está ocultando su rendimiento a un nivel extremo?

Verstappen está convencido de que Mercedes está lejos de mostrar todas sus cartas en Bahréin.

"Bueno, puedo decirte una cosa: esperen hasta Melbourne y vean cuánta potencia encuentran de repente. Yo ya lo sé ahora mismo", afirmó.

Según Verstappen, Mercedes está ocultando su rendimiento a un nivel extremo, mucho más que la mayoría de los otros equipos de la parrilla de F1.

"Obviamente están intentando cambiar el foco hacia nosotros porque dimos muchas vueltas el miércoles. Pero hay que verlo desde ambos lados. Solo esperen hasta Melbourne y vean qué tan rápido van de repente en todas las rectas."

Verstappen considera absurdo que sus rivales estén empujando a Red Bull como el favorito.

"Veamos los últimos 10 años de test de invierno", añadió. "No creo que puedas decir quién fue el campeón del mundo el primer día, especialmente con un reglamento nuevo como este.

"Para mí, personalmente, es más bien una táctica de distracción. Pero está bien. Quiero decir, me centro en lo que estamos haciendo aquí con el equipo. Porque, sinceramente, para nosotros todavía hay muchísimo por aprender. Este nuevo reglamento es tan complejo que solo queremos completar nuestras vueltas. Y sí, partir desde ahí."

El hecho de que la Fórmula 1 sea actualmente tan política no le molesta a Verstappen: "No, todos pueden decir lo que quieran. Estoy en un punto en el que realmente ya no me afecta en absoluto. No me afecta, especialmente si el coche no es agradable de manejar. Estoy ocupado con otras cosas, trabajando duro para dejar el coche de GT3 en una buena posición, por ejemplo."

