Alpine aclara por qué Colapinto no le dio rebufo a Gasly en Malasia

Recibir el rebufo de otro auto puede ser de gran ayuda en algunos circuitos del calendario, pero Alpine consideró que el beneficio no justificaba el riesgo este sábado en Sepang.

Franco Colapinto ya sabía que tendría que iniciar la carrera del domingo desde el fondo de la parrilla por una penalización. De todos modos, avanzó de la Q1 a la Q2, donde se especuló con que podría darle rebufo a Pierre Gasly para ayudar al francés a asegurar un lugar en la Q3.

Sin embargo, no hubo trabajo conjunto entre los pilotos de Alpine. Gasly consiguió meterse entre los diez primeros sin recurrir al rebufo de su compañero, mientras que Colapinto finalmente no marcó tiempos en la Q2.

"Teníamos la opción de que [Colapinto] le diera rebufo a Pierre, pero nos dimos cuenta de que la ganancia de rendimiento era bastante pequeña y el riesgo, demasiado alto", explicó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

A diferencia de Alpine, los pilotos de Racing Bulls sí trabajaron juntos, ya que Arvid Lindblad, en una situación similar a la de Colapinto en cuanto a penalizaciones en parrilla, ayudó a Liam Lawson con el rebufo en la Q2. Teniendo en cuenta que el neozelandés de todos modos no logró entrar en Q3, el razonamiento de Alpine pareció ser el correcto.

"Franco ha manejado bien hoy y teníamos cierto margen para decidir cómo afrontar su clasificación, sabiendo que mañana deberá cumplir una penalización en la grilla de largada", dijo Nielsen sobre el argentino.

"Queríamos reservarle un juego nuevo de neumáticos blandos, así que utilizamos uno usado en la Q2 para intentar superar a algunos de los autos que tenía por delante. Sin embargo, el intento no dio resultado debido a la diferencia de rendimiento entre un juego nuevo y uno usado".

Por su parte, Nielsen consideró que el noveno puesto de Gasly era el mejor resultado al que podía aspirar Alpine el sábado en Malasia. Por ese motivo, el equipo no utilizó neumáticos nuevos en el auto del francés durante la Q3.

"Probablemente, este era el mejor resultado al que podíamos aspirar hoy, y la clasificación se desarrolló prácticamente tal como esperábamos. Pierre volvió a hacer un trabajo sólido para meter el auto en la Q3, donde, dado el ritmo que teníamos, no necesitaba asumir riesgos: solo tenía que completar vueltas limpias y rápidas para quedar cómodamente por delante de algunos de nuestros rivales de la zona media".

"Utilizamos dos juegos usados de neumáticos blandos en la Q3 porque sabíamos que el noveno puesto era probablemente lo máximo que podíamos conseguir, con los cuatro equipos de punta claramente por delante este fin de semana. Eso nos da cierta flexibilidad y distintas opciones estratégicas para mañana, cuando todos nos adentraremos en lo desconocido en cuanto al comportamiento de los neumáticos y las condiciones cambiantes".

Después de irse sin puntos de Bakú el pasado fin de semana, Alpine aspira a volver a sumar el domingo en Sepang.

"Afrontamos la carrera de mañana con algunas buenas opciones y un objetivo claro: sumar la mayor cantidad de puntos posible y terminar por delante de nuestros rivales en el campeonato", concluyó Nielsen.