Lewis Hamilton: la FIA debe "ocuparse" del truco de Mercedes con el motor

Lewis Hamilton ha instado a la FIA a "ocuparse" del debate sobre la relación de compresión que se está desarrollando en el paddock durante las pruebas de pretemporada en Bahréin.

Luciendo los colores de Ferrari por segunda temporada tras una larga y exitosa etapa conduciendo maquinaria de Mercedes, el piloto británico se enfrentó a la idea de que el equipo de Brackley se está beneficiando de un truco relacionado con la relación de compresión de sus unidades de potencia cuando fue consultado por Sky Sports F1.

A pesar de lo que parece ser una ingeniería dominante por parte de Mercedes, no quiere leer demasiado en los tiempos por vuelta.

"Básicamente, es como llevar carga aerodinámica de Monza en todas partes. Así que vas deslizando sobre los neumáticos, por lo que no se siente particularmente bien", dijo en referencia al viento en el circuito tras el primer día de test.

"En algunas curvas se siente bien. Y debido al viento, algunas curvas se sienten bien porque tienes viento de frente —pero en la mayoría de las otras tienes viento de cola o viento cruzado, y es un objetivo en movimiento.

"Creo que todos estamos en la misma situación."

El piloto de Ferrari Charles Leclerc encabezó la tabla de tiempos tras una larga segunda jornada de pruebas, y el piloto de McLaren y vigente campeón Lando Norris terminó medio segundo por detrás.

"Imposible saberlo en este momento", dijo Hamilton cuando se le preguntó por el orden jerárquico de la parrilla. "Espero que estemos en la pelea. Creo que todos estamos bastante cerca —excepto Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

"Pero no sabemos con qué cargas de combustible están rodando los demás. Hay rumores sobre ciertas cargas de combustible que está usando Mercedes. Hay rumores de potencia extra que ellos tienen y el resto no —lo de la relación de compresión."

El británico pareció querer que eso se aclare por parte del organismo rector del campeonato: "Así que espero que eso se resuelva. Y que la FIA se ocupe de ello y se asegure de que todos comencemos en igualdad de condiciones."

Hamilton se suma a varios equipos que presionan para que la FIA tome medidas sobre lo que muchos creen que va en contra de la reglamentación. Y mientras Mercedes y su director de equipo Toto Wolff han rechazado con firmeza estas acusaciones, tanto el equipo como la FIA enfrentan una intensa presión.

"Hemos pasado mucho tiempo discutiendo cómo resolvemos esos problemas, y nuestra intención es, por supuesto, resolverlos para el inicio de la temporada", dijo el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

"No queremos tener controversias, queremos que la gente compita en la pista —no en los tribunales ni en la sala de comisarios. Y eso es lo que intentamos hacer."

Ya sea que haya intervención antes del Gran Premio de Australia, Hamilton —y otros— están deseosos de ver acción.