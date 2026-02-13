Alpine: "Veremos lo mejor de Franco Colapinto con un mejor coche en 2026"

Franco Colapinto contará con un mejor monoplaza cuando la F1 arranque su nueva temporada en marzo próximo en Australia, y eso permitirá ver lo mejor del piloto argentino, según la visión de Steve Nielsen.

Colapinto debió soportar un 2025 complicado luego de incorporarse como piloto titular de Alpine en la séptima ronda y lidiar con un coche falto de desarrollo a lo largo del año, mientras el equipo ponía todos sus esfuerzos en sacar el máximo provecho de las nuevas reglas que entran en vigor en la F1 en 2026.

Ahora en Alpine están comenzando a ver los frutos de esa decisión durante las pruebas de pretemporada, con un coche que —más allá de los grandes cambios en comparación con la era reglamentaria anterior— dejó atrás las falencias del pasado.

"Creo que no es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial", dijo Nielsen el viernes ante los medios en Bahréin.

"Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si bien aún es muy pronto para saber cuál será el lugar de Alpine en el nuevo orden de la Fórmula 1, el equipo claramente dio un paso adelante luego de encontrarse más veces en el fondo de la parrilla que fuera de él el año pasado. Y mientras Colapinto enfrenta su primera pretemporada, Nielsen está convencido de que el piloto de 22 años podrá beneficiarse de la nueva realidad del equipo.

"Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros", señaló el británico al ser preguntado por Motorsport.com qué espera de Colapinto para 2026.

"Pero lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras el año pasado porque estábamos en el fondo".

"Pero no, creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él", concluyó.