Los horarios del GP de Singapur de F1 2026 con carrera sprint y cómo verlo en vivo

Estos son los horarios en América Latina para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay por la 17.ª ronda del campeonato 2026.

La ronda de Singapur marcará la última con formato sprint para la temporada actual de la máxima categoría, por lo que presenta un cronograma diferente al de un fin de semana habitual.

Max Verstappen llega con el impulso de haber ganado el último domingo en el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia, pero curiosamente el cuatro veces campeón mundial nunca ganó en Singapur, por lo que seguramente estará deseoso de tachar eso de su lista tras alcanzar en Sepang su primera victoria de la temporada.

Habrá que poner especial atención a Mercedes, ya que el equipo líder de la Fórmula 1 2026 tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado en Malasia luego de estrenar allí un paquete integral de mejoras en su W17. El equipo confía en que Sepang fue una excepción y querrá demostrar en Marina Bay que no se equivocó con su desarrollo.

Por su parte, Franco Colapinto buscará reencontrarse con los puntos en el Gran Premio de Singapur, un trazado en el que ya demostró que puede ser competitivo cuando corrió allí por primera vez en 2024 en sus primeras etapas en la F1 con Williams y quedó a las puertas del top 10.

Para Sergio Pérez, el regreso a Marina Bay será reencontrarse con un circuito donde logró una memorable victoria en 2022 conduciendo para Red Bull. La realidad del mexicano es muy diferente ahora con Cadillac, pero ya demostró en Bakú lo que puede hacer en un circuito urbano que le sienta bien.

Horarios del GP de Singapur de F1 2026

Práctica 1 - Viernes 9 de octubre de 2026

México: 02:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

Argentina: 05:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Clasificación Sprint - Viernes 9 de octubre de 2026

México: 06:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:30h

Argentina: 09:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 09:30h

Carrera Sprint - Sábado 10 de octubre de 2026

México: 03:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:00h

Argentina: 06:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 06:00h

Clasificación - Sábado 10 de octubre de 2026

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 10:00h

Carrera - Domingo 11 de octubre de 2026

México: 06:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

Argentina: 09:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

Horarios GP Singapur F1 2026

¿Cómo ver el GP de Singapur de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Los diez últimos ganadores del Gran Premio de Singapur de F1

Campeonato de Pilotos 2026 antes del GP de Singapur

Campeonato de Constructores 2026 antes del GP de Singapur

Pos. Equipos Puntos 1 Mercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 2 Ferrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 3 McLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 4 Red Bull 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 5 Racing Bulls 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - 7 Haas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 8 Audi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - -