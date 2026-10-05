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Fórmula 1 GP de Bahrein

Los horarios del GP de Singapur de F1 2026 con carrera sprint y cómo verlo en vivo

El GP de Singapur es la siguiente parada de la temporada 2026 de Fórmula 1 y aquí te contamos los horarios y cómo seguir en vivo el último fin de semana con formato sprint del año.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Estos son los horarios en América Latina para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay por la 17.ª ronda del campeonato 2026.

La ronda de Singapur marcará la última con formato sprint para la temporada actual de la máxima categoría, por lo que presenta un cronograma diferente al de un fin de semana habitual.

Max Verstappen llega con el impulso de haber ganado el último domingo en el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia, pero curiosamente el cuatro veces campeón mundial nunca ganó en Singapur, por lo que seguramente estará deseoso de tachar eso de su lista tras alcanzar en Sepang su primera victoria de la temporada.

Habrá que poner especial atención a Mercedes, ya que el equipo líder de la Fórmula 1 2026 tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado en Malasia luego de estrenar allí un paquete integral de mejoras en su W17. El equipo confía en que Sepang fue una excepción y querrá demostrar en Marina Bay que no se equivocó con su desarrollo.

Por su parte, Franco Colapinto buscará reencontrarse con los puntos en el Gran Premio de Singapur, un trazado en el que ya demostró que puede ser competitivo cuando corrió allí por primera vez en 2024 en sus primeras etapas en la F1 con Williams y quedó a las puertas del top 10.

Para Sergio Pérez, el regreso a Marina Bay será reencontrarse con un circuito donde logró una memorable victoria en 2022 conduciendo para Red Bull. La realidad del mexicano es muy diferente ahora con Cadillac, pero ya demostró en Bakú lo que puede hacer en un circuito urbano que le sienta bien.

Horarios del GP de Singapur de F1 2026

Práctica 1 - Viernes 9 de octubre de 2026

  • México: 02:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

  • Argentina: 05:30h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Clasificación Sprint - Viernes 9 de octubre de 2026

  • México: 06:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:30h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:30h

  • Argentina: 09:30h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 09:30h

Carrera Sprint - Sábado 10 de octubre de 2026

  • México: 03:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:00h

  • Argentina: 06:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 06:00h

Clasificación - Sábado 10 de octubre de 2026

  • México: 07:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

  • Argentina: 10:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 10:00h

Carrera - Domingo 11 de octubre de 2026

  • México: 06:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

  • Argentina: 09:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

Horarios GP Singapur F1 2026

Horarios GP Singapur F1 2026

¿Cómo ver el GP de Singapur de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Los diez últimos ganadores del Gran Premio de Singapur de F1

año Pole position Victoria
2025 United Kingdom George Russell United Kingdom George Russell
2024 United Kingdom Lando Norris United Kingdom Lando Norris
2023 Spain Carlos Sainz Spain Carlos Sainz
2022
 Monaco Charles Leclerc Mexico Sergio Pérez
2019 Monaco Charles Leclerc Germany Sebastian Vettel
2018 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2017 Germany Sebastian Vettel United Kingdom Lewis Hamilton
2016 Germany Nico Rosberg Germany Nico Rosberg
2015 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2014 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton

Campeonato de Pilotos 2026 antes del GP de Singapur

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 ItalyK. AntonelliMercedes 320 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 214 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3
4 MonacoC. LeclercFerrari 191 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 188 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 188 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6
8 FranceI. HadjarRed Bull 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 65 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - -
13 United KingdomO. BearmanHaas 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - -
16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 -
17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores 2026 antes del GP de Singapur

Pos. Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 Mercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18
2 ItalyFerrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27
3 United KingdomMcLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10
4 AustriaRed Bull 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35
5 ItalyRacing Bulls 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - -
7 United StatesHaas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - -
9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 -
10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4
11 Cadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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