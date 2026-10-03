Gasly destaca la diferencia de "medio segundo" de Alpine sobre Racing Bulls en Sepang

Pierre Gasly destacó el margen de "medio segundo" que tuvo Alpine sobre Racing Bulls en la clasificación para el GP de Bahréin, que se disputa en Malasia, y confía en que esa ventaja le permita mantenerse por delante de sus rivales el domingo, aunque la exigencia de Sepang sobre los neumáticos traseros plantea un desafío para el equipo.

El francés avanzó con comodidad a la Q3 y explicó que, una vez que Alpine identificó el noveno puesto como el mejor resultado posible, decidió utilizar neumáticos usados en la última instancia para conservar un juego nuevo de blandos para la carrera.

"Creo que teníamos un margen de alrededor de medio segundo sobre el undécimo (el Racing Bulls de Liam Lawson) y vimos que el noveno puesto era lo máximo que podíamos conseguir, así que decidimos utilizar neumáticos usados en la Q3 y guardar un juego adicional de blandos para mañana", señaló Gasly ante los medios en Sepang, entre ellos Motorsport.com.

"Puede que lo necesitemos o puede que no, ya veremos, pero al menos eso no cambió realmente nuestra posición en la clasificación".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Ashwith S Pai

La decisión llegó después de un fin de semana en el que Gasly se sintió cómodo con el auto dese el comienzo, ya que fue un abonado al top 10 desde los entrenamientos del viernes.

"En mi última tanda de la FP3 nos equivocamos un poco con el calentamiento, pero al menos teníamos claro qué dirección tomar y, desde la Q1, volvimos a estar donde necesitábamos. Estoy satisfecho: conseguimos llegar a la Q3 con bastante comodidad", explicó.

Para Gasly, el rendimiento en Sepang refuerza una tendencia que Alpine viene mostrando desde Zandvoort. El francés considera que el equipo dio un paso adelante en el ritmo general del auto y que algunos cambios de puesta a punto le permitieron aprovechar mejor las actualizaciones.

"Sinceramente, creo que en los últimos fines de semana, desde Zandvoort, hemos dado un paso adelante en cuanto al ritmo general del auto. En un par de fines de semana probé algunas cosas en la puesta a punto que, con estas actualizaciones, me permiten conseguir un equilibrio un poco más adecuado para mi estilo de manejo", dijo.

"Ahora mismo me siento bastante cómodo con el equilibrio del auto cuando acertamos con los neumáticos".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Esa mejora alimenta su confianza en la pelea con Racing Bulls en el campeonato, aunque Alpine todavía tiene puntos por recuperar para volver al quinto puesto en el campeonato de constructores.

"Ya llevamos un par de circuitos en los que estamos ahí arriba. Creo que tenemos algunos puntos que recuperar frente a Racing Bulls, pero confío en que, con el ritmo que tenemos, al menos les vamos a complicar las cosas hasta el final del año", afirmó.

Sin embargo, trasladar la ventaja de la clasificación a la carrera no será sencillo. Gasly admitió que todavía no tenía claro cuál sería la mejor combinación de neumáticos y puesta a punto, una cuestión que el equipo deberá resolver durante la noche.

"Todavía no lo sé, pero ese es el trabajo de nuestros chicos esta noche: intentar elaborar el mejor plan sin tener realmente todas las respuestas", reconoció.

"Creo que será una carrera dura, bastante diferente de lo que hemos vivido últimamente, sin degradación en los últimos circuitos. Aquí se exige mucho al eje trasero y eso normalmente no es uno de nuestros puntos fuertes".

Gasly explicó que Alpine genera más temperatura en los neumáticos traseros que otros equipos, una limitación que puede condicionar su rendimiento sobre el asfalto de Sepang.

"Hemos visto que calentamos los neumáticos traseros más que los demás, por razones que conocemos y que corregiremos en el futuro. Es un área en la que normalmente sufrimos un poco más", indicó.

Por eso, el piloto de 30 años considera especialmente valiosa la diferencia conseguida a una vuelta. Su objetivo será aprovechar la posición de largada para rodar con aire limpio y administrar los neumáticos sin perder terreno frente a sus rivales.

"Es bueno ver que tenemos un buen ritmo a una vuelta, así que espero poder tener algo de aire limpio mañana y mantenerme por delante de ellos", comentó.

"Creo que esas décimas adicionales de rendimiento nos ayudarán mañana".