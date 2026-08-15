Entrevista: Las lecciones de vida y de carreras que Allan McNish aprendió de Ayrton Senna y Audi

Para Allan McNish, veterano incondicional de Audi y múltiple ganador de Le Mans, convertirse en el primer director de competición de Audi en Fórmula 1 se siente como la progresión natural de su histórica carrera a ambos lados del muro de boxes.

Después de ascender por la escalera de monoplazas del Reino Unido a finales de los 80 y principios de los 90, el camino de McNish hacia la cima tomó varios giros extraños, con un papel de probador en McLaren que finalmente no condujo a un asiento en F1. En su lugar, McNish se dirigió a las carreras de sport prototipos, convirtiéndose en uno de los pilares del exitosísimo programa de Audi tras ganar las 24 Horas de Le Mans en 1998 con Porsche.

El escocés finalmente llegó a la parrilla de F1 en 2002 a los 32 años con la debutante Toyota, solo para regresar a Audi al año siguiente y lograr dos victorias más en Le Mans en 2008 y 2013, su última temporada como piloto. McNish siguió formando parte de la familia Audi y se convirtió en su jefe de equipo en Fórmula E, antes de ser elegido por el fabricante para involucrarse en su incipiente programa de F1.

Sentado con Motorsport.com, McNish habla sobre las lecciones invaluables que aprendió en el camino, desde codearse con Ayrton Senna como joven piloto de pruebas de McLaren hasta trabajar con el legendario jefe de competición de Audi, el Dr. Wolfgang Ullrich.

Motorsport.com: Si miras tu carrera, convertirte en director de competición de Audi en F1 se siente como la culminación de todo lo que has hecho hasta ahora. Ganaste Le Mans como piloto con Audi, corriste en F1 con Toyota, y luego te convertiste en mánager y enlace de pilotos, y en jefe de equipo en Fórmula E.

Allan McNish: "Es verdad. Como piloto estás expuesto a todas las áreas, ya sea ingeniería, estrategia, neumáticos, comunicaciones, porque tienes que estar involucrado en tus comunicados de prensa o trabajar con socios y cosas así. Sin embargo, lo que tienes como piloto es una visión muy estrecha de cómo se ve el éxito, porque el éxito solo se ve como tu éxito personal. Luego, cuando estás involucrado con el equipo, obviamente tienes que verlo de una manera un poco más amplia e integral también. Claramente, seguimos definidos por la misma tasa de éxito al final de cada carrera. Pero sí tienes una amplitud de experiencia muy buena si vienes de una carrera como piloto de alto nivel.

"Sin embargo, así como los buenos futbolistas no siempre disfrutan de carreras exitosas como entrenadores, no creo que eso siempre se traduzca igual de bien. Pero tuve una muy buena trayectoria en Fórmula E, como dijiste, y también en otras cosas diferentes que he estado haciendo con Audi a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, tuve personas muy buenas de las que pude aprender, como el Dr. Wolfgang Ullrich o Dieter Gass en Audi, y luego Mattia Binotto aquí desde el punto de vista de la F1. En ese sentido, diría que fui alumno de profesores muy buenos."

MS: La F1 obviamente opera a una escala enormemente diferente en comparación con la Fórmula E. ¿Qué tan diferente es el papel de jefe de equipo? ¿Te ha sorprendido algo?

AM: "Creo que simplemente hay una progresión natural. Si pienso en cuando era un niño pequeño en el karting, compitiendo en Larkhall o Rowrah o en algún lugar cuando tenía 12 años, los fundamentos de una preparación adecuada son exactamente los mismos. Asegurarte de hacer las cosas bien en pista, asegurarte de tomar las decisiones correctas en el momento correcto, y te define el resultado final. Pero las cifras, la tecnología y la sofisticación de ello son significativamente mayores."

Allan McNish, McLaren Photo by: Pascal Rondeau - ALLSPORT - Getty Images

MS: Hablando de los primeros días, en 1989 terminaste segundo en la F3 Británica y te convertiste en piloto de pruebas de McLaren, haciendo tu debut en pruebas de F1 en Estoril junto a nada menos que Ayrton Senna. Para un chico de 19 años de Dumfries, ir a probar un coche de F1 de McLaren con Senna debió de ser una experiencia bastante reveladora.

AM: "Eso fue justo antes de ir al Gran Premio de Macao, en realidad. En aquel momento nunca pensé realmente en ello, porque simplemente estaba 'haciendo cosas'. Sabes, él era el campeón del mundo Ayrton Senna, McLaren eran los campeones del mundo en ese momento, pero simplemente ibas y lo hacías. Lo que sí recuerdo de ello fue que salí del coche pensando: '¡Vaya, esto es rápido!'

"Ayrton hablaba de la fricción del motor y varias otras cosas, y eso era una referencia. Me hizo darme cuenta muy, muy rápido de que, si quieres tener éxito en este juego, tienes que subir el nivel en cada escalón. El talento solo te lleva hasta cierto punto. Hay una ética de trabajo y una atención al detalle que tienes que aportar. Y eso era como piloto, pero no creo que sea diferente en ningún otro ámbito de la vida.

"Eso fue una educación para mí. Todavía tengo la vieja impresión de datos de aquella primera prueba en Estoril, pero eran dos hojas de papel que juntabas y levantabas hacia la luz porque no había comparaciones de datos como hoy. ¡Todavía tenías un pedal de embrague, por Dios! Y dos botones en el volante. Son dinosaurios en comparación con los coches de hoy."

Allan McNish, McLaren Photo by: Sutton Images via Getty Images

MS: Sin duda tuviste una ruta poco convencional en la escalera del automovilismo, debutando en F1 con Toyota a los 32 años en 2002, cuatro años después de tu primera victoria en Le Mans.

AM: "Oh no, definitivamente no fue una ruta recta. Fue una ruta recta durante un tiempo, y luego giró un poco a la izquierda y a la derecha... Pero curiosamente, creo que eso en realidad te da un nivel diferente de experiencia, porque te da cierta resiliencia cuando tienes días malos o años malos. Y los pilotos los tienen. No todos los años son años ganadores. Se trata de cómo te recuperas de ello.

"He tenido que apoyarme en esa resiliencia en distintos momentos de mi carrera. Pero también es algo que me ha servido bastante bien cuando llegaron las oportunidades, para tomarlas y aprovecharlas. Y tienes razón, desde aquella prueba a los 19 años en octubre de 1989 hasta estar sentado en la parrilla en marzo de 2002, hubo unos buenos 13 años de por medio..."

Allan McNish, Toyota Racing Team Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

MS: En ese tiempo acumulaste más kilómetros en un coche de F1 de los que muchos pilotos titulares llegarán a hacer hoy en día.

AM: "Sin duda. Probablemente tuve unos 20.000 o 30.000 kilómetros de pruebas en un coche de F1 con diferentes equipos, incluido Benetton. Pero mirando atrás, probablemente fue 10 años demasiado tarde. Había ganado muchas cosas entre medias, pero empezar tu primer gran premio en 2002 a los 32 años no era ideal."

MS: ¿Cómo fue formar parte del programa de Audi en Le Mans? Ya mencionaste la influencia del Dr. Ullrich. ¿Qué aprendiste trabajando con él?

AM: "Tenía contrato con Porsche cuando detuvo sus programas de competición. Construyeron un coche que probamos y que iba a enfrentarse al Audi R8, pero al final eso no ocurrió. Y conocí al Dr. Ullrich, llegamos a un acuerdo de principio con un apretón de manos. Y ese apretón de manos resistió el paso del tiempo hasta que pude firmar el contrato. Así que diría que se remonta a un viejo principio de que 'un apretón de manos es un acuerdo'. Y eso es algo que todavía mantengo con mucha firmeza hoy.

Dr Wolfgang Ullrich y Allan McNish, Audi Photo by: Jean-Francois Monier / AFP via Getty Images

"El Dr. Ullrich era muy consciente de que las carreras trataban tanto de personas como de tecnología. Se dedicaba a construir equipos de personas, dándose cuenta de que ciertas características y personalidades encajaban. Eso definitivamente fue un atractivo para mí. Estaba bastante claro que después de mi etapa en Fórmula 1, volvería a Audi. Nada estaba escrito, pero funcionaba. Y estaba bastante claro, blanco o negro, si ganabas o perdías. Si perdías, volvías a casa, no señalabas con el dedo, simplemente seguías trabajando para encontrar las soluciones y asegurarte de ganar la próxima vez.

"Ese ha sido un hilo conductor en la mayoría de las buenas personas con las que he trabajado en mi carrera, en realidad. Necesitas tener una visión a largo plazo y no consigues éxito a corto plazo sin mucho trabajo duro. El programa de Audi en Le Mans fue un ejemplo perfecto de eso y probablemente fue la mayor lección que se traduce en lo que hago ahora. Especialmente en F1, donde la competencia es hiper dura. No hay atajos."

MS: Hiciste varias cosillas al margen hacia el final de tu carrera como piloto, como gestionar a Harry Tincknell y algo de análisis. ¿Siempre ibas a hacer la transición a una carrera fuera del cockpit?

AM: "Cosillas al margen, ¡me gusta eso! (risas) En realidad hay dos cosas. Siempre fui muy consciente de que tienes una vida útil como piloto de carreras, y nunca quise ser el eslabón débil que se aferraba. Gané el World Endurance Championship en mi último año con Tom [Kristensen] y Loic [Duval]. Ganamos Le Mans y ganamos las [6 Horas de] Silverstone. Y el día después de [lograr mi última victoria] en COTA decidí retirarme, porque quería asegurarme de haber marcado mis casillas, por así decirlo.

Audi's Allan McNish, Loic Duval and Tom Kristensen win the COTA 6 Hours Photo by: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

"Al mismo tiempo, siempre he estado involucrado en otros negocios de una manera u otra alrededor de la industria del automóvil y el automovilismo. Es un entorno en el que he crecido desde el día cero y que amo. Así que en realidad es una pasión, no necesariamente un trabajo o un deporte. Es una forma de vida, supongo, para mí y para la mayoría de las personas en esta situación."

MS: Si recuerdo bien, inicialmente dijiste que no estabas interesado en convertirte en jefe de equipo porque no querías lidiar con esos bastardos egoístas en el cockpit...

AM: "¡Gente como yo, para serte sincero! (risas) Y es verdad, porque dirigir un equipo es una inversión considerable de tiempo y energía. Sé lo difícil que era como piloto en cuanto a las exigencias que imponía a un equipo. Y pensé: 'Caray, acabo de vivir como piloto. ¿De verdad quiero someterme al otro lado de esto?' Pero también fue una lección de nunca digas nunca.

"Cuando surgió el puesto de jefe de equipo en Fórmula E, en realidad fue una sorpresa porque yo había hecho el análisis para el Dr. Ullrich y Dieter Gass investigando la Fórmula E, cómo se podía hacer y cuáles eran las oportunidades. Estaba en la sala presentándolo y había un gráfico en la pared con varias casillas vacías, incluida la de jefe de equipo. Entonces dijeron: 'Y ese es Allan.' Esa fue la primera vez que la idea siquiera se me pasó por la cabeza. No era necesariamente yo llamando a la puerta. En realidad fue al revés.

"Fue bastante agradable que reconocieran en mí algo que probablemente yo no veía en mí mismo."

MS: Con todos los datos y la tecnología que tenemos disponibles ahora en F1, supongo que el viejo libro de excusas del piloto de carreras ya no existe realmente, ¿verdad?

AM: "Definitivamente es más difícil. Si vuelvo a cuando conduje por primera vez un coche de Fórmula 1, había datos muy limitados y era un cronómetro. Y escuchabas el motor mientras daba la vuelta, así que iba gritando. Pero ahora todo está cubierto por datos. Estamos gobernados por ellos. Vivimos de ellos. Y nos definen hasta cierto punto. Pero los datos son solo una instantánea en el tiempo, también se trata de cómo lees los datos.

"Pero de todos los datos que tenemos, al final del día el cronómetro es el crítico. Ese dice la verdad..."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images