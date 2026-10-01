Audi anuncia planes para un nuevo campus de F1 en Suiza

El equipo Audi de Fórmula 1 ha revelado sus planes para su desarrollo a largo plazo, incluido un nuevo 'campus' cerca de la fábrica existente en Hinwil, Suiza.

"Elementos del nuevo Campus en Zurichstrasse entraron en funcionamiento en el verano de 2026, y está previsto que el desarrollo completo finalice en 2030", dijo el equipo en un comunicado.

Peter Sauber fundó su equipo homónimo, usando Hinwil como base, en 1970. Sauber dirigió el programa de carreras de coches deportivos de Mercedes durante la década de 1980 antes de pasar a la F1 en 1993. BMW compró el equipo en 2005 antes de vendérselo de nuevo a Sauber en 2009.

Posteriormente, Audi adquirió la operación por etapas, tomando el control total en enero de 2025. La instalación de Hinwil ha requerido una inversión sustancial, ya que el equipo había operado con el equivalente en la F1 a un presupuesto mínimo desde que BMW se retiró. Tanto el clúster de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) como el túnel de viento requerían una modernización sustancial.

Como es sabido, el túnel de viento se pagó con el dinero recibido de Mercedes para liberar a Kimi Raikkonen de su contrato con Sauber y permitirle pasar a McLaren en 2002. El emplazamiento en Wildbachstrasse será remodelado, pero el túnel de viento se conservará.

La instalación de desarrollo de motores de Audi permanecerá en Neuberg y seguirá manteniendo oficinas en Bicester. El equipo estableció su instalación satélite en el Reino Unido como medio para contratar personal experimentado que no quería o no podía trasladarse a Suiza.

Mattia Binotto, CEO de Audi F1 Photo by: Alex Pantling - Formula 1

"El campus desempeñará un papel importante para ayudarnos a atraer y retener talento de clase mundial, al tiempo que proporcionará las bases necesarias para alcanzar nuestras ambiciones a largo plazo", dijo el CEO de Audi y director del equipo, Mattia Binotto.

"Construir un equipo de Fórmula 1 exitoso se trata, en última instancia, de personas. Los mejores ingenieros, diseñadores, mecánicos y especialistas quieren trabajar en un entorno que les permita colaborar, innovar y rendir al máximo nivel. El campus nos ayudará a crear exactamente ese entorno."

"Lo que hace que este proyecto sea especialmente especial es que nos permite dar forma al futuro de Audi Revolut F1 Team desde cero. Oportunidades como esta son raras en la Fórmula 1 moderna.

"No nos estamos trasladando simplemente a una instalación existente; estamos creando un hogar diseñado en torno a nuestra gente, nuestra cultura y nuestras ambiciones. Este campus es una parte importante de ese camino.

"Estamos orgullosos de que el próximo capítulo de Audi Revolut F1 Team se escriba en Hinwil y quisiera dejar constancia de mi agradecimiento al propio Municipio de Hinwil."