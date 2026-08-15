La "primera mitad de temporada más difícil" de Ocon: ¿podrá salvar su asiento en Haas?
Esteban Ocon tuvo una frustrante primera mitad de la temporada 2026, que podría llevar a que pierda su asiento de Fórmula 1 en Haas.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Probablemente la primera mitad de temporada más difícil que he tenido jamás." Así resume Esteban Ocon el balance de mitad de temporada tras una decepcionante primera mitad de 2026 en Haas. El francés es una de las grandes decepciones de lo que va de año en la Fórmula 1 y, debido a sus resultados insuficientes, se enfrenta a la posibilidad de ser sustituido en el equipo.
Su escaso balance: tres puntos en once carreras, resultado de un décimo puesto en Suzuka y un noveno puesto en Mónaco. A modo de comparación: su compañero de equipo Oliver Bearman ya tiene 18 puntos en su casillero.
Sin embargo, en justicia también hay que decir que Bearman logró 17 de sus 18 puntos en los dos primeros fines de semana de carrera; desde entonces solo ha sumado uno más.
Así, Ocon ha conseguido en los fines de semana restantes tres veces más puntos que el británico, en una época en la que para los pilotos de Haas era difícil siquiera acercarse al top 10.
¿Se puede valorar justamente el rendimiento de Ocon?
Pero también es cierto que Bearman casi siempre ha tenido claramente controlado a Ocon, aunque eso no se haya traducido para él en puntos. Bearman lidera 8 a 3 el duelo interno de clasificación del equipo en grandes premios. Solo en Japón, Mónaco - donde Ocon puntuó en ambas ocasiones - y más recientemente en Hungría pudo Ocon quedar por delante de su compañero.
Ocon vio la bandera a cuadros solo dos veces por delante de Bearman, mientras que este la vio siete veces por delante de Ocon.
|Haas - Clasificación y carrera
|Gran Premio
|Ocon (Clasificación)
|Bearman (Clasificación)
|Ocon (Carrera)
|Bearman (Carrera)
|Australia
|13. (+0,180)
|12.
|11. (+25,3)
|7.
|China
|13. (+0,305)
|10.
|14. (+1 vuelta)
|5.
|Japón
|12.
|18. (+0,175)
|10.
|Abandono
|Miami
|14. (+0,205)
|12.
|13. (+7,5)
|11.
|Canadá
|17. (+0,396)
|16.
|14. (+1 vuelta)
|10.
|Mónaco
|17.
|19. (+0,092)
|9.
|Abandono
|Barcelona
|17. (+0,502)
|15.
|13.
|17. (+4 vueltas)
|Austria
|15. (+0,294)
|13.
|16. (+1 vuelta)
|14.
|Gran Bretaña
|17. (+0,110)
|14.
|13. (+0,3)
|12.
|Bélgica
|18. (+0,695)
|16.
|17. (+16,5)
|14.
|Hungría
|15.
|17. (+0,223)
|16.
|19. (+44,3)
Las cifras parecen claras, pero incluso el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, tuvo que admitir que evaluar el rendimiento es difícil, ya que el monoplaza de Haas es muy inconsistente con ambos pilotos. Ambos hablan de diferencias de rendimiento enigmáticas, aunque las especificaciones del coche deberían ser en realidad las mismas.
"Hubo demasiadas cosas que nos impidieron rendir", dice Ocon. "Probablemente fue la primera mitad de temporada más difícil que he tenido jamás, en términos de lo inconsistente que fue el coche de una carrera a otra y de la cantidad de problemas que tuve este año."
¿Puede Haas resolver los problemas?
El francés había comentado antes del parón veraniego que solo tuvo dos fines de semana en los que todo transcurrió con normalidad, algo frustrante para él y para todo el equipo Haas. "Uno siempre quiere llegar a un fin de semana y que todo funcione sin problemas", afirma. "Simplemente trabajar con normalidad en el coche, afinar la puesta a punto y sacar el máximo."
Pero eso le fue concedido muy pocas veces. "Pero así fueron las cosas. Sigo trabajando con el equipo para ayudarles lo mejor posible a resolver estos problemas e intentar sacar el mejor resultado para nosotros."
Ocon subraya, sin embargo, que en Haas saben lo que tienen que hacer. "Y nos mantenemos unidos para solucionar los problemas. Eso es lo decisivo", dice. "Estoy seguro de que saldremos de esto juntos. Es cierto que esto ya dura bastante tiempo, lo cual es difícil. Pero nos mantenemos unidos y lo solucionaremos."
Al final, sin embargo, los números rara vez mienten en la Fórmula 1. Pese a todo, el asiento de Ocon sigue estando en gran peligro. El júnior de Ferrari Rafael Camara y el campeón de Fórmula 2 Leonardo Fornaroli solo esperan su oportunidad.
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