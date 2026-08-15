Max Verstappen señala la "gran prioridad" de Red Bull para la segunda mitad de la F1 2026

Antes del regreso a la acción de la F1 tras el receso de verano, Verstappen se encuentra a nada menos que 110 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

La temporada pasada, el cuatro veces campeón del mundo inició una remontada espectacular desde Zandvoort en adelante y terminó en el podio en cada Gran Premio durante la segunda mitad de la temporada, pero esta vez no espera en absoluto ese escenario.

Los problemas de Red Bull son más complejos en 2026. El equipo empezó la temporada con un déficit significativo, algo que se esperaba, aunque por razones diferentes. Antes de la temporada, su propia unidad de potencia era la mayor incógnita, aunque el motor DM01 ha demostrado ser sorprendentemente competitivo.

En cuanto al chasis, sin embargo, las carencias fueron mayores. Si se añade el exceso de peso del RB22 a la ecuación, queda claro por qué Red Bull estaba a más de 1,3 segundos del ritmo en términos de ritmo puro de carrera en Australia y China, según cifras de Paceteq.

Esa brecha se había reducido a dos décimas por vuelta en Bélgica y Hungría, aunque Verstappen cree que esas cifras no cuentan toda la historia.

En Budapest, el neerlandés dijo que parece surgir un nuevo problema en Red Bull cada fin de semana, después de haber bromeado anteriormente con que todos los contratiempos de este año lo llevarían a pasar el parón invernal como un Buda en el Tíbet.

Max Verstappen dijo que en Hungría se vio más afectado por "degradación del coche" que de los neumáticos. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En un tono más serio, Verstappen dice que Red Bull necesita tener bajo control este tipo de problemas, especialmente después de experimentar lo que describió como "degradación del coche" en Hungría, con el coche empeorando a lo largo del fin de semana e incluso durante una sesión.

"Primero necesitamos encontrar más rendimiento general. Y luego necesitamos solucionar nuestros problemas, en los que a veces simplemente perdemos rendimiento durante un fin de semana, o incluso desde el inicio de la carrera hasta el final”, dijo Verstappen.

"Así que, sí, eso es en realidad una gran prioridad."

Verstappen puede resumir la primera mitad de la temporada 2026 en una palabra: "Difícil".

"En general, ha sido muy difícil. Algunos buenos momentos, algunos momentos brillantes y destacados, supongo, pero en conjunto ha sido difícil. Así que creo que tenemos que intentar ser más sólidos, un poco más completos, para tener fines de semana más sencillos. Además, necesitamos encontrar más rendimiento.

"Es tan simple como eso al fin y al cabo. Luego, además de encontrar más rendimiento, simplemente no tener estos problemas con el paquete actual."

Red Bull aún tiene problemas con inestabilidad en el ingreso a las curvas y subviraje a mitad de las curvas. Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Waché identifica dos debilidades del RB22

Mientras Verstappen recalca que Red Bull necesita evitar estas sorpresas negativas, el director técnico Pierre Waché reconoce que el RB22 también tiene varios problemas específicos de los que ambos pilotos se han quejado.

"Creo que, como con todo coche de carreras, ves algunas limitaciones en cómo los pilotos pueden usar el coche, su carga y las características de lo que puedes hacer en términos de equilibrio y de intentar reequilibrar el coche.

"Claramente, tenemos algunas limitaciones, como todo coche de carreras, en términos de estabilidad en la entrada [de curva] y subviraje a mitad de curva. Y tratamos de evitar esos aspectos usando algunas herramientas mecánicas para conseguirlo", dijo Waché cuando Motorsport.com le preguntó.

Como es bien sabido, a Verstappen le desagrada mucho el subviraje a mitad de curva, aunque los comentarios de ambos pilotos de Red Bull son bastante similares en ese sentido.

Cuando Motorsport.com preguntó a Hadjar cuál considera que es la mayor limitación, señaló las mismas áreas que Waché.

"Hay que resolver la estabilidad en la entrada, y entonces podremos mejorar el resto", dijo el piloto francés de 21 años.

A pesar de estos problemas, Red Bull ha logrado avances significativos desde la difícil fase inicial de la temporada. Waché llega a la misma conclusión al reflexionar sobre los dolorosos fines de semana de las primeras carreras de 2026.

"Respecto a los problemas con el coche al principio, claramente nos faltaba algo de carga en comparación con algunos otros. Y también teníamos algunos duendes mecánicos en el coche, lo que significaba que el piloto no sentía el coche a través de la dirección. Corregimos eso al principio.

"Llevó un poco de tiempo, pero se sumó al [déficit] de rendimiento general y al potencial del coche. Así que sí, tuvimos algunos problemas con las sensaciones de los pilotos, eso no es un secreto."