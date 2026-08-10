Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Audi tiene un comienzo sólido como equipo de fábrica
Motorsport.com califica a los 11 equipos tras la primera mitad de la temporada 2026 de Formula 1. El siguiente es Audi, que se basó en los cimientos de Sauber para lograr un comienzo alentador como equipo oficial.
Cuando Audi presentó su proyecto de F1 en Berlín el invierno pasado, fijó el objetivo explícito de ganar campeonatos mundiales para 2030. El gigante alemán está acostumbrado al éxito en cualquier disciplina del automovilismo en la que participa, ya sea la resistencia o el Rally Dakar, pero también reconoció el largo camino que tendría que recorrer para llegar allí.
Audi llegó al parón de verano octavo en el campeonato con 12 puntos tras empezar a convertir su ritmo en puntos durante el mes de julio.
Lo bueno
Partiendo de los cimientos de un equipo Sauber en Suiza con financiación insuficiente, Audi asumió el desafío adicional de producir su primera unidad de potencia de F1 en Neuburg.
La temporada 2026 siempre iba a consistir en construir esos cimientos. Pero mientras atravesaba una larga racha sin puntos entre puntuar en la carrera inaugural de la temporada en Melbourne y el octavo puesto en la ronda 10 en Gran Bretaña, Audi mejoró su paquete general para ser competitivo en la parte delantera de la zona media en circuitos exigentes en potencia como Silverstone y Spa-Francorchamps, lo que fue un verdadero impulso para el equipo.
Su decisión de combinar experiencia con joven talento prometedor en el veterano Nico Hulkenberg y el notable Gabriel Bortoleto también ha dado frutos hasta ahora.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Lo malo
No sorprende a nadie que la unidad de potencia de Audi —aunque respetable para un primer intento— no esté a la altura de la de Mercedes. Eso se traduce en un mayor despliegue de batería, mientras que el equipo también ha sufrido salidas pésimas durante toda la primera mitad de la temporada.
También ha sufrido algunos problemas de fiabilidad tempranos y paralizantes que han impedido a sus dos pilotos llegar a la salida de una carrera. Hulkenberg ha tenido especialmente mala suerte, como destacó un incidente insólito en Austria en el que una pieza de grava activó el interruptor de apagado de su coche.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Lo que dicen
Mattia Binotto, CEO del proyecto Audi F1: "Estamos en línea con el plan que nos marcamos y todo va según lo esperado. Si aún no tienes toda la gente, las herramientas y el espacio que necesitas, no puedes esperar resultados extraordinarios de la noche a la mañana. Hoy, en efecto, seguimos siendo el Sauber del año pasado, con todo lo que estamos construyendo encima. Cambiar de propietario, de marca o de decoración del coche no basta para encontrarte de repente con 300 personas más, nuevas instalaciones y mejores herramientas.
"Por un lado, hay ambiciones muy altas; por otro, debemos aceptar que el crecimiento lleva tiempo. Aquí es donde hay que tener paciencia y aprender a gestionar cierta frustración. En cuanto a la unidad de potencia, es un proyecto a largo plazo y estoy convencido de que Audi tendrá una unidad de potencia de primer nivel en un par de temporadas. En cuanto al chasis, sin embargo, estoy muy satisfecho."
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