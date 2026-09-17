La remontada de Audi continúa. Después de que Nico Hülkenberg volviera a sumar un punto para el Mundial al quedar décimo en la carrera de Fórmula 1 de Madrid, el equipo oficial ha sumado puntos por quinta vez en las últimas seis carreras. En la lucha por el séptimo puesto en el Campeonato del Mundo, ahora se encuentra a solo cuatro puntos de Haas.

El director de carrera, Allan McNish, explica en este contexto que, en realidad, Audi es actualmente mucho más fuerte de lo que sugiere su octava posición en el Mundial. Opina "que la posición en el campeonato y los puntos obtenidos allí no reflejan el potencial de rendimiento".

La única razón por la que Audi no está más arriba es "que al principio tuvimos que lidiar con problemas de fiabilidad", recuerda McNish. De hecho, en las primeras ocho carreras del año solo se logró entrar en el top 10 en una ocasión. Gabriel Bortoleto quedó noveno precisamente en la primera prueba de la temporada, en Melbourne.

Sin embargo, a continuación vinieron siete carreras consecutivas sin sumar puntos, lo que hizo que Audi se situara temporalmente por detrás de Williams en el Mundial. Entretanto, gracias a la reciente racha de puntos, han dejado bastante atrás a este equipo de tradición.

Nico Hulkenberg, Audi Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"¿Hemos superado las expectativas? Sí, probablemente en cierto modo", afirma McNish con orgullo. Y es que, tras un difícil inicio de temporada, Audi se ha convertido ahora en un candidato habitual al top 10, lo que también ha elevado las expectativas a nivel interno.

Por qué la "frustración" es positiva para McNish

Por ejemplo, McNish considera una buena señal que el equipo se sintiera decepcionado en Madrid el pasado fin de semana por haber fallado por muy poco el pase a la Q3 en la clasificación, al quedar en los puestos 11 y 12.

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"Esa pequeña dosis de frustración fue probablemente una de las mejores cosas que he visto, porque demuestra que [los empleados] tienen una visión diferente a la que quizá tenían al inicio de la temporada", afirmó el directivo.

O dicho de otro modo: al inicio de la temporada, en Audi se habrían alegrado mucho con solo alcanzar la Q3. Ahora, los resultados entre los diez primeros se han convertido en algo tan habitual que uno se siente decepcionado cuando, por una vez, no sale bien.

Según McNish, los buenos resultados de las últimas semanas y meses son también una señal de los avances que se están produciendo entre bastidores. En la próxima carrera de Azerbaiyán, esta tendencia debería confirmarse una vez más.

"Si nos fijamos en la velocidad media en las curvas en Bakú, el primer, segundo y tercer sector deberían ser bastante buenos", explica McNish con optimismo, aunque no sea "ninguna sorpresa" que se pueda flaquear un poco en las largas rectas.

"Pero creo que deberíamos estar bastante bien posicionados allí", afirma con optimismo. Si Audi vuelve a sumar puntos allí, podría dar un paso más hacia el séptimo puesto en el Mundial. Y es que, mientras que Audi se ha situado regularmente entre los diez primeros últimamente, su rival Haas lleva ya ocho carreras sin sumar puntos.