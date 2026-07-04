Toto Wolff considera que Fred Vasseur, que se mostró "muy emocionado", no interpretó sus comentarios sobre Ferrari y sus mejoras para la temporada de Fórmula 1 de 2026 tal y como él pretendía.

Esta ha sido una de las historias que han ido cobrando protagonismo en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de que Wolff revelara, el pasado fin de semana en Austria, su sorpresa por la forma en que Ferrari ha ido introduciendo mejoras de forma continuada este año.

Esto se produjo después de que la Scuderia introdujera varias actualizaciones en Barcelona en junio, su segundo paquete de este tipo de 2026, lo que llevó a Lewis Hamilton a poner fin al inicio perfecto de año Mercedesen el Circuito de l a de Cataluña.

"Nos sorprende un poco que Ferrari pueda introducir estas enormes actualizaciones en el coche de la forma en que lo hace", declaró el jefe de Mercedes en el Red Bull Ring.

"En mi opinión, pronto se les acabará el dinero del límite de gastos, porque nosotros no podemos hacer eso.

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"Simplemente nos falta margen dentro del límite de gastos para poder introducir tantas piezas como ellos lo hacen".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Es evidente que esos comentarios molestaron a Vasseur, ya que el viernes, en el circuito de Silverstone respondió afirmando que Wolff estaba acusando a Ferrari de hacer trampa al introducir estas mejoras a principios de año.

"Me pareció bastante irónico viniendo de Toto y de Mercedes", dijo el director del equipo de Ferrari.

"Cuando Red Bull desarrolla algo, o cuando Mercedes desarrolla algo, son unos genios. Cuando nosotros desarrollamos algo, estamos haciendo trampa. Creo que hay que tomárselo con más calma.

"No hemos traído más piezas que Red Bull ni que ningún otro [equipo]. No sé si fue una broma, pero…

"Si piensa que nos pasamos del límite de gastos, para mí eso va en esta dirección [de acusar a Ferrari de hacer trampa]".

Así se le planteó a Wolff tras la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo, donde Kimi Antonelli, de Mercedes, se hizo con la pole por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, y de Lewis Hamilton, segundo y tercero.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Fred es muy emocional", declaró Wolff a Sky Sports. "Si hubiera leído mis comentarios, en lugar de limitarse al titular, habría visto que lo que dije era una observación y que sería interesante ver cuántas actualizaciones se pueden sacar al final de la temporada.

"Pero se trata simplemente de esa emotividad que todos tenemos y de la pasión por el éxito del equipo, y a mí me parece bien".

Cuando se le preguntó entonces si, por lo tanto, Vasseur había sacado sus comentarios de contexto, Wolff respondió: "Sé que se malinterpretó.

"Si digo cosas que quiero que se entiendan, también lo haré, pero en ese caso, en realidad no era eso lo que quería decir".

No debería sorprender que esta disputa se produzca entre los dos equipos dominantes de la F1, aunque se sabe que Wolff y Vasseur han sido buenos amigos durante varios años.

Así pues, existe la posibilidad de que esto pueda afectar a dicha relación, pero el e e Vasseur confirmó que no será así antes de declarar a Sky Sports Alemania: "Tendremos tiempo para hablar durante el parón".

El parón de verano está previsto que comience en agosto, tras las carreras de Silverstone, Spa y Budapest.