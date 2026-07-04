Gasly es convocado por los comisarios tras la clasificación en Silverstone

El piloto de Alpine, junto con un representante del equipo, deberá presentarse ante los comisarios a las 17:45 (hora local) para responder por una supuesta infracción al artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la FIA.

Según el documento emitido por la FIA una vez finalizada la sesión clasificatoria, Gasly está siendo investigado por presuntamente haber obstaculizado al Aston Martin N°18 de Lance Stroll en la curva 15 a las 16:09, durante la Q1.

Los comisarios escucharán la versión del piloto francés y del equipo Alpine antes de determinar si existió una infracción y, en ese caso, decidir si corresponde aplicar una sanción.

Gasly terminó la clasificación en la 12° posición, mientras que su compañero de equipo, Franco Colapinto, quedó eliminado en la Q1 tras sufrir un trompo en su último intento y partirá desde la 19° posición en la carrera del domingo.

Además de Gasly, su compatriota Esteban Ocon y Arvid Lindblad también fueron citados. En el caso de Haas, por posiblemente no haber respetado las banderas amarillas tras el despiste de Colapinto, y en el del de Racing Bulls por una salida insegura de pits.