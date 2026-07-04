Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Gasly es convocado por los comisarios tras la clasificación en Silverstone

Pierre Gasly fue citado por los comisarios deportivos tras la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, donde el francés fue 12°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto de Alpine, junto con un representante del equipo, deberá presentarse ante los comisarios a las 17:45 (hora local) para responder por una supuesta infracción al artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la FIA. 

Según el documento emitido por la FIA una vez finalizada la sesión clasificatoria, Gasly está siendo investigado por presuntamente haber obstaculizado al Aston Martin N°18 de Lance Stroll en la curva 15 a las 16:09, durante la Q1. 

Los comisarios escucharán la versión del piloto francés y del equipo Alpine antes de determinar si existió una infracción y, en ese caso, decidir si corresponde aplicar una sanción.

Gasly terminó la clasificación en la 12° posición, mientras que su compañero de equipo, Franco Colapinto, quedó eliminado en la Q1 tras sufrir un trompo en su último intento y partirá desde la 19° posición en la carrera del domingo.

Además de Gasly, su compatriota Esteban Ocon y Arvid Lindblad también fueron citados. En el caso de Haas, por posiblemente no haber respetado las banderas amarillas tras el despiste de Colapinto, y en el del de Racing Bulls por una salida insegura de pits.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Colapinto desliza que las mejoras de Alpine no lo favorecen tras su trompo en Silverstone
Artículo siguiente Checo Pérez se disculpa con Alonso por el choque en Silverstone y explica los problemas de la clasificación

Top Comments
More from
Federico Faturos

Resultados completos del sábado en Silverstone: carrera sprint y clasificación

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Resultados completos del sábado en Silverstone: carrera sprint y clasificación

Colapinto desliza que las mejoras de Alpine no lo favorecen tras su trompo en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Colapinto desliza que las mejoras de Alpine no lo favorecen tras su trompo en Silverstone

La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
More from
Pierre Gasly

Gasly, al revés de Colapinto en Silverstone: arrancar mal para terminar bien

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Gasly, al revés de Colapinto en Silverstone: arrancar mal para terminar bien

Alpine sigue una filosofía de Mercedes con los cambios en el A526 de Colapinto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Alpine sigue una filosofía de Mercedes con los cambios en el A526 de Colapinto

Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"
More from
Alpine

Franco Colapinto: “Los Racing Bulls parecen de otra categoría”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Franco Colapinto: “Los Racing Bulls parecen de otra categoría”

VIDEO: la gran largada de Franco Colapinto en la carrera sprint de Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
VIDEO: la gran largada de Franco Colapinto en la carrera sprint de Silverstone

Colapinto busca respuestas tras sufrir con el Alpine en la clasificación sprint de Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Colapinto busca respuestas tras sufrir con el Alpine en la clasificación sprint de Silverstone

Últimas noticias

Resultados completos del sábado en Silverstone: carrera sprint y clasificación

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Resultados completos del sábado en Silverstone: carrera sprint y clasificación

Checo Pérez se disculpa con Alonso por el choque en Silverstone y explica los problemas de la clasificación

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Checo Pérez se disculpa con Alonso por el choque en Silverstone y explica los problemas de la clasificación

Gasly es convocado por los comisarios tras la clasificación en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Gasly es convocado por los comisarios tras la clasificación en Silverstone

Colapinto desliza que las mejoras de Alpine no lo favorecen tras su trompo en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Colapinto desliza que las mejoras de Alpine no lo favorecen tras su trompo en Silverstone