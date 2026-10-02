La F1 es más de cuatro segundos más lenta de lo esperado en Sepang: esta es la explicación

Los entrenamientos del viernes para el regreso de la Fórmula 1 a Malasia, tras una pausa de nueve años, siempre iban a deparar algunas sorpresas al paddock.

Pero mientras las habituales lluvias monzónicas de Malasia no llegaron al circuito, fue el propio trazado de Sepang el que demostró ser difícil de dominar. Los paseos por la pista del jueves ya habían indicado que el asfalto de "papel de lija", como lo describió Oscar Piastri, provocaría una alta degradación de los neumáticos.

Sin embargo, las condiciones fueron aún más duras de lo esperado, ya que el circuito de 5,35 km empezó a desintegrarse durante los entrenamientos, y los organizadores enviaron camiones barredores después de la FP2 para retirar piedras de la superficie.

El proveedor de neumáticos de la F1, Pirelli, reveló que las tandas a una vuelta del viernes fueron hasta 4,5 segundos más lentas de lo que habían previsto sus simulaciones de clasificación debido a la rugosidad y al menor nivel de agarre disponible.

"Las condiciones no eran realmente buenas, el asfalto se estaba desintegrando", explicó el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra. "Tenemos algunas piedras saliendo y la FIA limpió la pista con la barredora varias veces.

"El asfalto se está degradando bastante rápido, incluso durante la sesión, así que es algo que no está realmente bajo control en este momento.

"Estuvimos a 4,5 segundos de las simulaciones. Veremos mañana, pero no creo que vayamos a ganar 4-5 segundos esta noche. Así que sí, básicamente es una cuestión de las condiciones del asfalto. No hemos corrido aquí en los últimos 10 años, así que para los equipos también fue difícil tener una referencia adecuada."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Berra subrayó que la degradación de la pista, aunque probablemente solo empeorará durante la carrera, no supondría un problema de seguridad.

"No es un gran problema en términos de seguridad, en términos de pinchazos. Es simplemente una cuestión de generar un bajo nivel de agarre, porque tienes este alto nivel de rugosidad", dijo.

"Podría ser incluso peor durante la carrera, porque tienes todos los coches rodando juntos con altas temperaturas, así que creo que podría acabar ocurriendo que el asfalto se degrade bastante durante la carrera.

"Sinceramente, no es el fin del mundo, es manejable, pero desde luego el nivel de agarre no es ideal."

Tras terminar el día en cabeza, Charles Leclerc, de Ferrari, dijo: "Ha sido un día muy, muy difícil en general. Las condiciones de la pista fueron muy, muy complicadas. La pista estaba bastante sucia, en realidad, y muy resbaladiza. Así que creo que las cosas cambiarán y evolucionarán mucho respecto a hoy."

Malasia sustituye a Sakhir como sede del Gran Premio de Bahréin este fin de semana, por lo que su nivel similar de desgaste y rugosidad del asfalto encaja bien con la sede habitual del evento.

La alta degradación vuelta a vuelta significa que bien podría haber una discrepancia entre el orden competitivo a una vuelta y durante un stint completo de carrera, lo que podría añadir intriga estratégica a una carrera en un circuito que ya se presta razonablemente bien a los adelantamientos.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es cuestión de encontrar un muy buen equilibrio, no solo para el coche y el rendimiento en sí, sino también en las tandas largas, intentar mantener la constancia y mantener las temperaturas bajo control, para evitar cualquier deslizamiento o exigir demasiado a los neumáticos durante el stint", explicó Berra.

"Podría darse el caso de que, si intentas encontrar el mejor equilibrio para la carrera, acabes con un [mal] equilibrio de temperatura para la clasificación. He visto un par de casos en los que los equipos tuvieron algunas dificultades para poner en temperatura los neumáticos delanteros.

"No configuraron correctamente el coche para tener el tren delantero listo para la curva 1 después de la larga recta tras la curva 15. Podríamos ver algunas sorpresas, como algunos equipos sufriendo más durante la clasificación, pero luego teniendo un mejor rendimiento para la carrera."