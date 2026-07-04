La sanción a Gasly cambia la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026
Pierre Gasly recibió un castigo por parte de los comisarios deportivos, lo que cambió el orden de largada para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida para la carrera del domingo de la Fórmula 1 en Silverstone cambió tras una sanción a Pierre Gasly sentenciada un par de horas después de terminada la sesión de clasificación.
El piloto francés había sido 12°, pero recibió tres puestos de penalización por obstruir a Lance Stroll durante la Q1, con lo que ahora arrancará 15° en el gran premio.
Esto permite a Nico Hulkenberg, Oliver Bearman y Carlos Sainz ganar una posición cada uno en el ordenamiento de salida para el domingo.
La parrilla de salida actualizada para el GP de Gran Bretaña de F1 2026
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1
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Kimi Antonelli
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2
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Charles Leclerc
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3
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Lewis Hamilton
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4
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George Russell
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5
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Isack Hadjar
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6
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Lando Norris
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7
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Max Verstappen
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8
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Oscar Piastri
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9
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Arvid Lindblad
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10
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Liam Lawson
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11
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Gabriel Bortoleto
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12
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13
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Oliver Bearman
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14
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15
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16
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Alexander Albon
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17
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Esteban Ocon
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18
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19
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Franco Colapinto
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20
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Sergio Pérez
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21
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Lance Stroll
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22
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Fernando Alonso
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