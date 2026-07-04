La sanción a Gasly cambia la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 2026

La parrilla de salida para la carrera del domingo de la Fórmula 1 en Silverstone cambió tras una sanción a Pierre Gasly sentenciada un par de horas después de terminada la sesión de clasificación.

El piloto francés había sido 12°, pero recibió tres puestos de penalización por obstruir a Lance Stroll durante la Q1, con lo que ahora arrancará 15° en el gran premio.

Esto permite a Nico Hulkenberg, Oliver Bearman y Carlos Sainz ganar una posición cada uno en el ordenamiento de salida para el domingo.

La parrilla de salida actualizada para el GP de Gran Bretaña de F1 2026