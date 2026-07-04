Los comisarios castigan a Gasly tras la clasificación en Silverstone

Pierre Gasly fue sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 después de que los comisarios deportivos lo encontraran culpable de bloquear innecesariamente a Lance Stroll durante la clasificación en Silverstone.

El piloto de Alpine había sido citado a declarar una vez finalizada la sesión por un incidente ocurrido en la curva 15, donde el Aston Martin de Stroll, que se encontraba en una vuelta lanzada de la Q1, debió abandonar la trazada para evitar al coche del francés, que circulaba lentamente en una vuelta de regreso a los pits.

Tras escuchar a Gasly y al representante de Alpine, además de revisar las imágenes de video, la telemetría, las comunicaciones por radio y las cámaras a bordo, los comisarios determinaron que el francés infringió el artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la FIA y le aplicaron la sanción estándar de tres posiciones en la parrilla.

Durante la audiencia, Gasly explicó que en ese momento no disponía de comunicación por radio y que estaba realizando comprobaciones del sistema. Además, aseguró que esperaba que Andrea Kimi Antonelli permaneciera detrás de él, ya que entendía que el italiano no estaba realizando una vuelta rápida. Por su parte, Alpine indicó que no pudo advertirle de la llegada de Stroll debido a un problema técnico con el sistema de comunicaciones de FOM, algo que fue confirmado por la propia organización.

Los comisarios aceptaron que se trató de una situación desafortunada y reconocieron que Gasly no recibió la habitual advertencia por radio. Sin embargo, consideraron que esa circunstancia no exime al piloto de su responsabilidad de evitar obstaculizar a otro competidor, ya que la evidencia mostró que disponía de información suficiente, incluida la pantalla del volante, para saber que Stroll se aproximaba en una vuelta lanzada.

Como consecuencia de la sanción, Gasly perderá tres posiciones respecto al 12° lugar que había conseguido en la clasificación y partirá desde la 15° posición en la carrera del domingo en Silverstone.