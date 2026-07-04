Montoya y Palmer analizan el trompo de Colapinto en Silverstone: “Ese auto estaba muy suelto”
Juan Pablo Montoya y Jolyon Palmer aportaron su experiencia para analizar qué le sucedió a Franco Colapinto en la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Erik Junius
El sábado de Franco Colapinto en Silverstone terminó con un espectacular trompo cuando el argentino intentaba completar su última vuelta de la Q1.
Colapinto perdió el control del Alpine A526 al pasar por la veloz curva de Becketts y se deslizó fuera de control hasta que finalmente logró detener el auto y reanudar la marcha, aunque solo para regresar a los pits.
Al hablar ante los medios tras la clasificación, Colapinto indicó que aún no entendía qué había sucedido, aunque admitió que las mejoras introducidas recientemente por Alpine habían cambiado el balance aerodinámico del auto y estaban afectando, en particular, su estilo de manejo.
Juan Pablo Montoya y Jolyon Palmer analizaron el incidente del piloto de 23 años en el programa de F1 TV posterior a la sesión de clasificación y dejaron algunos conceptos interesantes.
"Estaba intentando escuchar qué estaba pasando con la reducción de marcha. Pero el auto simplemente estaba muy suelto. No sé si fue por la reducción o por la retención del motor", dijo Palmer, que disputó dos temporadas de F1 con el equipo Renault, el actual Alpine.
"También vimos a Gasly justo antes de eso. No hizo un trompo, siguió hacia adelante, pero atravesó esa zona de lado, luchando con el auto. Así que está claro que el auto está al límite", agregó el británico.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Montoya, por su parte, comentó: "El problema está en la recuperación. La parte trasera se vuelve muy frágil. Y si lo combinas con una reducción de marcha justo cuando el auto está al límite, además de entrar con viento de frente, el balance aerodinámico aumenta y el agarre en la parte delantera del auto se vuelve muy sensible. Y cuando intentas encontrar más tiempo de vuelta, empujas".
Colapinto había indicado el viernes que el auto era muy sensible en la parte delantera, y Montoya explicó en detalle qué se siente al volante de un coche de Fórmula 1 con un problema de esa naturaleza.
"Es difícil, porque intentas calmar el auto y entonces no completas la curva. Esa es una realidad muy dura cuando el auto tiene tanto apoyo en el eje delantero. Prácticamente cualquier movimiento que haces con el volante hace que el auto se vaya bruscamente a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y tratas de controlarlo".
"En cuanto consigues calmarlo, ya no completas la curva. Así que necesitas esa capacidad del auto para girar y completar la curva, pero esa misma capacidad hace que sientas que quiere matarte. Pero cuando estás en clasificación, vas al límite y esperas que esa sensación de miedo sea solo eso... hasta que sucede algo como esto. Se nota que él estaba intentando sacar el máximo", finalizó el ganador de siete grandes premios de F1.
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