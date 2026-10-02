Lo que aprendimos del viernes del GP de Bahréin en Malasia: Verstappen manda y Alpine lidera la zona media

Max Verstappen se perfiló como el piloto más rápido en las tandas largas durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia. El piloto de Red Bull rodó con neumáticos medios y, tras ajustar por las distintas duraciones de los stints y los compuestos de neumáticos, terminó por delante de la competencia.

George Russell (+0.19s) en el Mercedes y Charles Leclerc (+0.32s) en el Ferrari lo siguieron en segunda y tercera posición. Red Bull también dejó una fuerte impresión tanto a una vuelta como en la distancia de tanda larga. Tras las sesiones de entrenamientos del viernes, esto sugiere una ligera ventaja para el ganador del Gran Premio de Malasia más reciente, aunque las diferencias en cabeza siguen siendo demasiado pequeñas para establecer un orden competitivo claro.

¿La actualización de Mercedes no funciona?

El rendimiento de Mercedes fue particularmente interesante, ya que el equipo llegó a Malasia con un amplio paquete de actualizaciones. Sin embargo, después de las dos primeras sesiones de entrenamientos, todavía es demasiado pronto para hacer una valoración definitiva de qué tan bien están funcionando los nuevos componentes y qué potencial tiene realmente el coche revisado.

En comparación con el fin de semana anterior en Azerbaiyán, Mercedes parece haber perdido algo de ritmo, aunque el circuito de Malasia históricamente ha sido una pista difícil para el equipo. Con su asfalto abrasivo y sus numerosas curvas de alta y media velocidad, el circuito tradicionalmente exige mucho a los neumáticos.

Mercedes ha tenido dificultades repetidamente en esta área en el pasado. Por esa razón, Malasia no puede considerarse necesariamente un circuito clásico de Mercedes, lo que hace aún más difícil evaluar el verdadero impacto del paquete de actualizaciones.

McLaren pierde tiempo sorprendentemente en el sector dos

La situación en McLaren parece algo diferente. Lando Norris terminó cuarto en el análisis de tandas largas, a 0.43 segundos por vuelta de Verstappen. Oscar Piastri fue sexto, a 0.78 segundos del piloto de Red Bull. Esto sugiere que McLaren es actualmente la cuarta fuerza detrás de Red Bull, Mercedes y Ferrari.

Ya se notaba a una vuelta que McLaren perdía tiempo especialmente en el segundo sector. Esto es destacable porque, en teoría, las curvas de media y alta velocidad de ese sector deberían favorecer las fortalezas del coche. En cambio, el equipo pareció más competitivo en los sectores uno y tres, donde la velocidad punta juega un papel más importante.

Una posible explicación podría ser la puesta a punto. Es concebible que McLaren estuviera rodando con una carga aerodinámica relativamente baja y, por tanto, perdiendo tiempo en las curvas más rápidas. Si realmente se trata de un problema relacionado con la puesta a punto o si hay otros factores en juego solo quedará claro tras un análisis más profundo.

Alpine lidera una zona media muy apretada

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Srinivasa Krishnan

En la zona media, está surgiendo una batalla cerrada entre Alpine, Racing Bulls y Audi. Pierre Gasly fue el piloto más rápido de este grupo, con un déficit de 1.28 segundos por vuelta respecto a la punta. Liam Lawson (+1.63s) y Nico Hülkenberg (+1.75s) también completaron tandas largas competitivas.

Aston Martin (+1.97s) también se mostró mejorado en comparación con el fin de semana de carrera anterior en Bakú. Al igual que Audi, Aston Martin podría beneficiarse de la menor importancia de la velocidad punta en comparación con Bakú.

Las tandas largas fueron menos alentadoras para Haas (+2.04s), Williams (+2.58s) y Cadillac (+2.92s). La combinación de alta degradación de los neumáticos y curvas de media velocidad parece estar planteando un desafío significativo para estos equipos.

La alta degradación de neumáticos apunta a una estrategia de dos paradas

Un factor clave durante la segunda sesión de entrenamientos libres fue la probabilidad prevista de lluvia. Con precipitaciones pronosticadas hacia el final de la sesión, muchos equipos adelantaron sus tandas largas y comenzaron a recopilar datos de carrera temprano. Al final, la lluvia no llegó, lo que significó que se completara un número particularmente grande de vueltas representativas de tandas largas.

Una vez más, la sesión demostró hasta qué punto se somete a estrés a los neumáticos en Malasia. El asfalto abrasivo, combinado con las numerosas curvas de alta y media velocidad, genera un alto nivel de carga sobre los neumáticos. Debido a los grandes radios de las curvas, los pilotos pasan un tiempo relativamente largo bajo altas cargas laterales, lo que aumenta aún más la degradación de los neumáticos.

Tanto el neumático blando C4 como el neumático medio C3 mostraron una degradación media de alrededor de tres décimas de segundo por vuelta. Es una cifra relativamente alta y probablemente tendrá una gran influencia en las consideraciones estratégicas de los equipos.

Si la degradación de los neumáticos no disminuye significativamente durante el resto del fin de semana, una carrera a dos paradas parece cada vez más probable. También es destacable que ningún equipo utilizara el neumático duro durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Es probable que los equipos hayan guardado deliberadamente el compuesto C2 para el domingo con el fin de tener disponibles para la carrera tantos juegos de neumáticos nuevos como sea posible.

También lee: Fórmula 1 Alpine revela por qué la sanción extra a Colapinto en Malasia no podía esperar