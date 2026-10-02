Hamilton evita una sanción en parrilla en Malasia, pero Ferrari es castigada por los comisarios

Lewis Hamilton ha recibido una advertencia por obstaculizar a Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, en los entrenamientos del Gran Premio de Bahréin en Malasia, mientras su equipo Ferrari recibió una multa de 10.000 euros.

A mitad de la segunda sesión de entrenamientos libres en el sofocante circuito de Sepang, Hamilton bloqueó a Bortoleto en la entrada de la curva 9 tras sufrir daños en su retrovisor derecho, lo que provocó una peligrosa velocidad de aproximación de más de 150 km/h y obligó al brasileño a apartarse.

Después, los comisarios de carrera de la FIA impusieron una advertencia al siete veces campeón del mundo, mientras que Ferrari fue sancionada con 10.000 euros por el incidente por no advertir a su piloto.

"Los Comisarios aceptan que el retrovisor derecho de HAM estaba dañado, como confirman las pruebas fotográficas y de video, y que no había recibido ninguna advertencia por radio del equipo", escribieron los comisarios en su veredicto. "Ambos representantes del equipo declararon que dichas advertencias normalmente no se emiten cuando el coche que se aproxima no está en una vuelta rápida. BOR también confirmó que mantuvo el control de la situación.

"No obstante, los Comisarios consideraron que HAM obstaculizó innecesariamente al coche significativamente más rápido que se aproximaba al incorporarse a la trazada a baja velocidad. El hecho de que BOR no estuviera en una vuelta rápida no altera esa conclusión.

"Los Comisarios también consideraron si el incidente debía considerarse una obstaculización peligrosa. En particular, tuvieron en cuenta la alta velocidad de aproximación, así como el hecho de que un piloto que sabe que uno de sus retrovisores está dañado debe extremar la precaución antes de incorporarse a la trazada. Sin embargo, BOR mantuvo el control y pudo evitar a HAM."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Añadieron: "Los Comisarios consideraron el retrovisor dañado y el hecho de que BOR no estuviera en una vuelta rápida como circunstancias atenuantes. Estas se sopesaron frente a la significativa diferencia de velocidad, el movimiento de HAM hacia la trazada y la consiguiente necesidad de que BOR tomara medidas evasivas."

Los comisarios también destacaron la responsabilidad del equipo de extremar el cuidado al advertir a Hamilton del tráfico a la luz de los daños en su retrovisor, razón por la cual el equipo recibió la multa.

Hamilton terminó la sesión de FP3 del viernes en quinta posición, con su compañero de equipo, Charles Leclerc, marcando la referencia por delante de Isack Hadjar, de Red Bull, y del campeón del mundo, Lando Norris, de McLaren.

"Nada importa realmente el viernes en términos de la clasificación, pero ser el más rápido no es algo malo, así que supongo que al menos fue un día aceptable", dijo el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur.

"Dependerá mucho de la evolución de la pista mientras intentamos anticipar cómo estará mañana, y es un desafío para todos. Tendrá mucho que ver con la degradación [de los neumáticos], porque en comparación con los eventos anteriores este está en el lado de una degradación enorme. El ritmo de carrera se basará principalmente en la degradación."