En esta temporada, más que nunca, las mejoras introducidas en los monoplazas están desempeñando y seguirán desempeñando un papel fundamental.

Con el nuevo ciclo normativo, que se puso en marcha a principios de la temporada actual, los márgenes de mejora son mayores que nunca. Las posibilidades de innovación para los ingenieros son amplias, tanto en lo que respecta a la aerodinámica como al desarrollo de la unidad de potencia, gracias a las concesiones ADUO destinadas a los equipos con una diferencia de caballos respecto al motor de referencia (Red Bull-Ford).

Esto ocurre, en particular, justo antes de la introducción de los nuevos reglamentos técnicos, ya que las áreas en las que se puede trabajar son numerosas y aún no se ha impuesto una filosofía "dominante" en la que basarse necesariamente para sacar el máximo rendimiento del monoplaza, con la consiguiente posibilidad de idear soluciones innovadoras y fuera de lo común.

Por estas razones, a pesar de la evidente ventaja inicial que le proporciona un coche extremadamente competitivo en todos los aspectos, incluso Mercedes se ve obligada a trabajar intensamente para introducir nuevas modificaciones innovadoras en el W17.

La escudería con sede en Brackley, tras haber dominado las seis primeras pruebas de la temporada, ha tenido que conformarse con "solo" dos victorias en las últimas cinco carreras.

Esto se debe a que tanto Ferrari como, sobre todo en los últimos Grandes Premios, McLaren han presentado diversas soluciones innovadoras, lo que les ha llevado a disputar las

victorias de carrera al equipo alemán, que, hasta ahora, solo ha podido aportar un paquete importante en el Gran Premio de Canadá.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

El propio Toto Wolff se había quedado sorprendido por el ritmo al que la Scuderia de Maranello introducía nuevas piezas, hasta el punto de plantear dudas sobre el cumplimiento del límite presupuestario.

La estrategia de Mercedes, consistente en la introducción de mejoras menores distribuidas con frecuencia, ha sido, de hecho, diferente a la adoptada por sus rivales, orientada hacia paquetes más sustanciales.

El director del equipo, Wolff, se ha pronunciado al respecto, sosteniendo que, además de la cantidad y la calidad de las mejoras, también será importante su planificación: "Debemos ser muy estratégicos a la hora de decidir cuándo introducir las mejoras".

"Más que llevarlas a cada Gran Premio como en el pasado, debemos pensar en dónde podrían tener un mayor impacto en términos de rendimiento".

En este sentido, el austriaco ha señalado que, durante el resto de la temporada, probablemente asistiremos a un efecto "elástico", en el que algunos equipos se acercarán precisamente gracias a las mejoras y, posteriormente, perderán terreno cuando sean los demás los que introduzcan cambios: "Cuando introduzcamos una mejora y probablemente superemos un poco a nuestros rivales, la situación se estabilizará y los demás volverán más fuertes".

Además, a la hora de planificar, será fundamental tener en cuenta también los límites del tope presupuestario que, inevitablemente, plantean dudas sobre dónde es más conveniente invertir los recursos disponibles.

Sobre este tema, Wolff se muestra optimista y afirma haber destinado gran parte del presupuesto a la segunda mitad de la temporada: "Estamos intentando introducir nuevas mejoras, estamos supervisando de cerca cuántas introducir y, por el momento, en lo que respecta al límite presupuestario, estamos en una buena posición".

George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Hemos intentado concentrar las actualizaciones más bien en la segunda mitad de la temporada; ya veremos si es suficiente".

En concreto, será interesante ver si Mercedes se acogerá a las concesiones ADUO —que le permiten mejorar su motor térmico con una ficha disponible para esta temporada— y cuándo lo hará.

Teniendo en cuenta que Antonelli y Russell ya han utilizado, respectivamente, cuatro y tres unidades del motor térmico, es probable que se vean obligados a cumplir penalizaciones de posiciones por la sustitución del motor térmico.

Estas consideraciones también formarán parte del plan de programación del equipo de Brackley, que deberá estudiar detenidamente en qué pruebas del calendario resultará óptimo introducir la nueva unidad de potencia, con las posibles modificaciones ADUO.

A este respecto, se ha pronunciado el subdirector del equipo, Bradley Lord, quien ha afirmado que llegar al final de la temporada con las unidades restantes, sin incurrir en ninguna penalización, será poco probable: "Teniendo en cuenta la cantidad de motores que hemos utilizado en la primera mitad de la temporada, es casi inevitable que, en algún momento, haya que cumplir con algunas penalizaciones".

"El equipo estratégico y los chicos de Brixworth trabajarán para determinar cuál es la estrategia óptima para el resto de la temporada. Pero, siendo realistas, será difícil llegar al final de la temporada con el estado actual de desgaste de los componentes".