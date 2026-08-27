Martín: "¿Vencer a Márquez? El mero hecho de estar en la lucha con él ya sería un gran resultado"

Aunque "Martinator" comenzó la temporada sin declarar explícitamente sus aspiraciones al título mundial, la oportunidad resulta ahora increíblemente tentadora al liderar la clasificación de pilotos; y es que el apetito crece a medida que se prueba el éxito.

Dado que el español dejará Aprilia —el equipo que ha dominado la temporada 2026 casi sin oposición hasta la fecha— a finales de año para unirse a la otrora gran Yamaha, la segunda mitad de la temporada cobra una importancia especial; bien podría ser la única oportunidad del madrileño para luchar por el título mundial en los próximos años.

Su ventaja en puntos es tranquilizadora, pero no ofrece garantías, sobre todo teniendo en cuenta el apretado calendario que afrontan los pilotos en las próximas semanas. Un contratiempo puede surgir en cualquier momento, por lo que maximizar cada resultado es fundamental para mantenerse en cabeza de cara a las últimas pruebas.

Su rival más cercano es su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que se encuentra a 31 puntos de distancia. El italiano tuvo una actuación magistral en las primeras carreras de la temporada, pero posteriormente sufrió una serie de errores y percances —agravados por diversas lesiones— que le relegaron al segundo puesto del campeonato.

Sin embargo, no es solo el piloto que lleva el número 72 quien representa una amenaza. Dejando a un lado al desafortunado Ai Ogura —ausente este fin de semana y que afrontará una importante desventaja de puntos debido a ello—, otro español y figura consagrada del motociclismo se sitúa a 40 puntos del líder, Martín: Marc Márquez.

Y aunque el nueve veces campeón del mundo viene de un par de carreras difíciles, subestimarle sería un grave error, especialmente al llegar a lo que podríamos llamar su "territorio": uno de los muchos que puede reclamar como propios.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Jorge Martín es plenamente consciente de la fortaleza de Marc en Aragón; al fin y al cabo, se trata de un circuito que se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, exactamente el tipo de trazado que prefiere el piloto del número 93.

De hecho, afirma con claridad que el simple hecho de poder luchar contra él y su Ducati supondría un logro importante en esta pista: "¿Puedo ganar a Márquez? Ya veremos. Aprilia está haciendo un gran trabajo; la moto mejora carrera a carrera y luchar contra él ya sería un gran resultado".

Sin embargo, teniendo en cuenta el excelente estado de forma de Aprilia en las últimas citas —es prácticamente la única moto que no sufre un desgaste excesivo de neumáticos—, aspirar a más no parece algo descabellado: "Obviamente, espero luchar siempre por la victoria; tengo muchas ganas de empezar este fin de semana y confirmar nuestra velocidad. El conjunto es muy bueno, me gusta el circuito y me siento bien de cara a la carrera".

Cuando se preguntó a los pilotos en la rueda de prensa sobre una posible estrategia para vencer a Marc, Martín respondió con diplomacia: "Sí, Marc es sin duda muy fuerte aquí —todos lo sabemos—, pero quiero centrarme únicamente en lo que puedo controlar".

"No puedo controlar si él es rápido o no; solo puedo fijarme en lo que hago y en cómo trabajo. Intentaré alcanzar la máxima velocidad posible y, si tengo la oportunidad de luchar, la aprovecharé; de lo contrario, seguiré esforzándome al máximo".

Fue la respuesta de un auténtico líder del campeonato, un papel en el que "Martinator" parece haberse asentado ya y una posición que no querrá ceder fácilmente.