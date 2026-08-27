Bastianini explica por qué ha elegido el equipo Trackhouse: "Vi un gran potencial"

Con retraso, pero ya ha llegado. El anuncio de la incorporación de Enea Bastianini a Aprilia Trackhouse era solo cuestión de tiempo, pero, en realidad, el acuerdo ya estaba cerrado desde hacía un par de meses. Por fin, el piloto de Rímini ya no tendrá que esquivar las preguntas sobre su futuro, ya que este lunes el equipo satélite de la marca de Noale ha dado a conocer su alineación definitiva para la próxima temporada: será precisamente él quien acompañe a Raúl Fernández.

Una decisión que podría no parecer especialmente difícil, sobre todo por parte del piloto, teniendo en cuenta los pocos puestos disponibles para 2027. Pero imaginar, tras las primeras carreras de la temporada, que Trackhouse pudiera lograr una racha impresionante de éxitos, hasta el punto de colocar a uno de sus pilotos en la lucha por el mundial, no habría sido tan obvio.

Y en este sentido, "La Bestia" se ha adelantado a los acontecimientos, iniciando las negociaciones para un puesto en Aprilia inmediatamente después de la decisión, extremadamente arriesgada, de Ai Ogura de fichar por Yamaha.

Lo que orientó su elección fue, sin duda, el espectacular crecimiento de las motos de la marca de Noale en la temporada actual, con las RS-GP26 imponiéndose como referente en la parrilla e interrumpiendo el dominio de Ducati que se prolongaba desde hacía varias temporadas.

Los resultados de las pruebas con los prototipos de 2027, en las que las Aprilia volaron y ocuparon las primeras posiciones, facilitaron aún más la decisión. Sin duda, aún es pronto para el desarrollo de las 850 cc, pero las señales que envían las motos venetas son más que alentadoras.

"Empecé a pensar en mi futuro muy pronto este año. Desde la primera carrera, porque vi mucho potencial en las Aprilia. Creo que puede ser un buen punto de partida", comentó Bastianini en la rueda de prensa, a la que asistieron, entre otros, los periodistas de Motorsport.com, celebrada a su llegada a Aragón.

"El año que viene habrá nuevas motos, nuevos neumáticos [Pirelli, nota del editor], habrá muchos cambios. Creo que podré ser competitivo el año que viene".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Trackhouse me ha parecido un equipo realmente sólido, y así lo han demostrado este año. Hablé con Justin (Marks, nota del editor), estaba muy motivado, muy contento de tenerme con ellos, así que nos reunimos y firmé con ellos y con Aprilia".

Sin duda, uno de los factores que influyó en la decisión de cambiar de aires fue la falta de compenetración con la KTM, con la que "Bestia" sí que ha logrado buenas carreras, pero nunca con regularidad ni constancia.

El piloto de Rímini habla de un "ADN diferente" entre él y la moto austriaca, como para subrayar la incompatibilidad entre el piloto y la máquina que le ha llevado a tomar esta decisión: "Creo que la moto tiene su propio ADN y yo tengo el mío. Es cierto que hemos hecho carreras magníficas, a veces hemos encontrado la velocidad adecuada para luchar por muy buenas posiciones, pero nunca ha llegado ese "clic" que esperaba y que espero que llegue de un momento a otro".

"Pero hay que ser realistas, nunca hemos encontrado la velocidad pura en ningún fin de semana y, por lo tanto, creo que no es justo ni para mí ni para KTM. Creo que el potencial de la moto es mayor; Pedro ha conseguido demostrarlo y el mío también lo es".

De cara al futuro inmediato, es decir, al GP de Aragón previsto para este fin de semana, el piloto nacido en 1997 se muestra confiado en que la KTM pueda rendir bien, en un circuito en el que, históricamente, el equipo austriaco ha obtenido buenos resultados: "Sí, la KTM es más rápida aquí, y yo también. El año pasado fue un poco complicado. Es difícil remontar cuando empiezas con mal pie. Pero creo que este año será diferente".

En lo que Enea puede confiar siempre es en el apoyo de su box que, como ha destacado el propio piloto de Rímini, siempre ha estado a su lado. Y es en esto en lo que confiará para cerrar una temporada convulsa con la sonrisa de quien sabe que ha vivido buenos momentos a pesar de las dificultades.

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