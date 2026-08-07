Un casco de F1 firmado por 20 pilotos recauda una suma récord de seis para beneficencia

Un casco único de Fórmula 1, fabricado en colaboración con Disney y firmado por 20 pilotos de la parrilla de 2026, ha batido récords de subasta tras recaudar 151 000 libras esterlinas para Make-A-Wish International.

El casco, hecho a medida y bautizado como "Fuel the Magic", se vendió a través de la plataforma F1 Authentics, gestionada por Memento Exclusives. La puja ganadora final de 151 000 libras esterlinas (aproximadamente 201 000 dólares) establece oficialmente un nuevo hito como la venta más alta registrada públicamente de una réplica de casco de F1 sin estrenar en una subasta.

Además, la venta ha batido el récord de un único artículo benéfico vendido a través de F1 Authentics. El récord anterior lo ostentaba el mono de carrera de Max Verstappen del Gran Premio de Canadá de 2023, que se vendió por 112 000 libras esterlinas.

Los ingresos obtenidos con la venta del casco "Fuel the Magic" se destinarán directamente a Make-A-Wish International para ayudar a cumplir los deseos que cambian la vida de los niños que padecen enfermedades graves.

El casco ha sido diseñado por Bret Iwan, la voz oficial de Mickey Mouse, junto con el director creativo global de Disney, Bobby Kim. Sobre una elegante base negra mate, el diseño incorpora detalles en rojo y amarillo, así como ilustraciones de Mickey Mouse.

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Salida de la carrera Foto: Max Slovencik / Getty Images

"Estamos muy contentos de haber recaudado esta importante suma para Make-A-Wish", explicó Barry Gough, director ejecutivo de Memento Exclusives.

"Nos sentimos increíblemente orgullosos de que Disney y la F1 nos hayan confiado una causa tan importante como la subasta del casco “Fuel the Magic”.

"Estamos encantados de que esto haya cautivado la imaginación de pujadores de todo el mundo y de que el ganador no solo se haya hecho con una pieza emblemática de coleccionismo, sino que haya contribuido de forma significativa a una causa increíblemente loable".

Los aficionados que se hayan perdido la subasta aún podrán ver el diseño de cerca, ya que está previsto que un segundo casco idéntico se exponga al público en el D23: The Ultimate Disney Fan Event, que se celebrará en Anaheim (California) del 14 al 16 de agosto.