¿Debería la F1 prohibir los algoritmos de las unidades de potencia? Por qué la FIA dice que no

Aunque la Fórmula 1 insiste —basándose en su propio programa Fórmula 1 Fan Voice— en que los aficionados están disfrutando de las carreras, los pilotos han sido mucho más críticos hasta ahora con el reglamento de 2026.

Uno de los mayores temas de debate surgió en Spa-Francorchamps, donde Oscar Piastri destacó el problema de que los pilotos se vean sorprendidos por sus propias unidades de potencia.

Durante la clasificación, el australiano perdió mucho tiempo en las rectas en comparación con su compañero de equipo Lando Norris, y McLaren inicialmente no pudo explicar por qué.

Cuando el jefe de equipo Andrea Stella celebró su sesión con los medios el sábado, el italiano explicó que los ajustes de la unidad de potencia en ambos coches eran prácticamente idénticos, lo que le llevó a señalar los "elementos de autoaprendizaje" de la unidad de potencia.

Esto no es Inteligencia Artificial como la conoce la mayoría de la gente, pero sí implica algoritmos predictivos que aprenden de vuelta en vuelta e incluso durante una vuelta. Si hay una desviación respecto a la gestión ideal de la energía, estos algoritmos pueden adaptarse y determinar la estrategia óptima de despliegue para el resto de la vuelta.

Hay, sin embargo, dos aspectos problemáticos. Primero, los pilotos no lo tienen todo bajo su propio control. Stella explicó que estos sistemas son sensibles a las acciones del piloto —lo que significa que eso sigue desempeñando un papel importante—, pero lo mismo se aplica a factores externos fuera del control del piloto, como cambios en las condiciones del viento o en los niveles de agarre.

El segundo problema es que los pilotos pueden verse sorprendidos por su propia unidad de potencia, algo que Piastri abordó en Spa: "Es una mierda. No puedo decirlo de otra manera. Cuando las parrillas de clasificación las deciden computadoras que se comportan bien o mal, es una forma bastante horrible de hacer carreras."

"No creo que los humanos puedan controlar racionalmente estos parámetros"

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Hablando con un grupo selecto de medios, incluido Motorsport.com, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo que entiende la frustración de los pilotos respecto a estos elementos de autoaprendizaje.

"Bueno, es cierto y sus comentarios son comprensibles”, dijo. "Creo que sus comentarios son consecuencia de que la energía es limitada y, por tanto, la forma en que la gestionas mejor se vuelve muy crítica. Y luego las diversas estrategias que hay que desplegar para hacerlo están relacionadas con eso."

Eso plantea la cuestión de si estos elementos de autoaprendizaje podrían simplemente prohibirse, permitiendo a los pilotos controlar el despliegue totalmente por sí mismos mediante un botón en el volante.

Al fin y al cabo, el reglamento deportivo establece: "El piloto debe conducir el coche de F1 solo y sin ayuda."

Tombazis cree, sin embargo, que prohibir tales algoritmos sería una idea demasiado simplista.

"No creo que se pudiera llegar a ese extremo”, añadió. "En primer lugar, si fuera simplemente encendido-apagado para el piloto cuando quisiera y tanto como quisiera, entonces usarían toda la energía a la salida de las curvas durante un tiempo muy limitado. Y entonces los efectos de los que la gente se queja serían aún más evidentes."

En otras palabras, las velocidades máximas se alcanzarían aún antes en las rectas y la cantidad de clipping aumentaría significativamente. Si los pilotos usaran toda su potencia eléctrica a la salida de las curvas, se quedarían sin despliegue incluso antes en la recta de lo que ya ocurre hoy.

"Y en segundo lugar, hay limitaciones sobre cuánta energía puedes desplegar o recuperar en la vuelta, o el llamado delta SOC, el delta del estado de carga, cosas así”, dijo Tombazis.

"Son limitaciones para evitar, digamos, una carrera armamentística y que los equipos tengan una batería aún más grande, por ejemplo. No queríamos que los equipos tuvieran que fabricar una batería del doble de tamaño y luego volver a tener coches más pesados."

Debido a todas esas restricciones y a la complejidad de las unidades de potencia actuales, Tombazis cree que es extremadamente difícil para un humano determinar la estrategia óptima de despliegue.

"Así que no creo que los humanos puedan controlar racionalmente todos estos parámetros."

¿Hay una solución para los próximos años?

Nikolas Tombazis, FIA Photo by: Kym Illman / Getty Images

Piastri también ha sugerido que ni siquiera el reparto de potencia 60-40, hacia el que la F1 avanzará gradualmente para la temporada 2028, resolverá este problema. Según el piloto de McLaren, está integrado en el ADN del reglamento actual de motores.

Tombazis, sin embargo, cree que los cambios anunciados mejorarán la situación y volverán a dar a los pilotos un poco más de control.

"Cuando tienes una gran parte eléctrica y no dependes de tener una batería llena al inicio, la gestión de la energía es importante”, dijo. "Creo que Oscar es un piloto muy inteligente, pero creo que en realidad está viendo lo que siente que predomina actualmente.

"Creo que cuando pasemos al reequilibrio, creo que será un paso a mejor. ¿Se eliminará por completo? No, pero sí creo que será un paso a mejor."

Tombazis concluyó reconociendo que este aspecto del reglamento de 2026 es más complejo de lo que a la FIA le habría gustado idealmente, y que por ello entiende las frustraciones.

"Es complicado, sin duda, y es más complicado de lo que nos gustaría, absolutamente, al 100 por ciento, estoy completamente de acuerdo con ellos", dijo. "Pero creo que esto es consecuencia del problema básico de fondo".