Steiner pone el rendimiento de Checo Pérez por encima de Bottas en Cadillac

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha puesto en duda la motivación y el futuro de Valtteri Bottas en Cadillac, insinuando que el piloto finlandés "se ha rendido un poco" en medio de una temporada 2026 llena de dificultades para la escudería estadounidense.

En declaraciones a el podcast "The Red Flags" durante el parón veraniego, Steiner valoró la parrilla de 2026 y ofreció una valoración sin tapujos sobre la actual pareja de pilotos de Cadillac.

Cadillac se incorporó a la parrilla de la F1 en 2026 con una alineación de pilotos experimentados formada por el ex piloto Mercedes Bottas y el ex piloto de Red Bull Sergio Pérez.

La pareja se encuentra en la parte baja de la clasificación de pilotos, sin que ninguno de los dos haya sumado ni un solo punto de campeonato en las primeras 11 carreras de la temporada.

Pero, a pesar de su empate a puntos, Pérez ha superado a su compañero de equipo en una sola vuelta. El piloto mexicano cuenta actualmente con una ventaja global de 9 a 6 sobre Bottas en la clasificación, incluyendo las clasificaciones de los Grandes Premios y las de los sprints.

Steiner otorgó a Pérez una nota de C por su rendimiento en 2026 hasta la fecha, elogiando su esfuerzo incansable al volante de un monoplaza poco competitivo y, a menudo, poco fiable. "Lo está haciendo mejor que su compañero de equipo", afirmó Steiner.

"Es un aprobado, y se está esforzando, pero si el coche no se avería, es lento. ¿Qué puede hacer al respecto? Hay que juzgarlos por el esfuerzo que ponen, porque es muy fácil frustrarse y acabar sin hacer nada".

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Añadió: "Hay que reconocer el mérito de Checo, y en menor medida el de Valtteri; siguen esforzándose al máximo con lo que tienen, y eso no es fácil".

Por el contrario, Steiner relegó a Bottas a un "suspenso", argumentando que el diez veces ganador de Grandes Prix carecía de motivación.

"Creo que tenemos que ponerle un D. Pérez es simplemente mejor que él en este momento", señaló Steiner. "Lo que Pérez intenta hacer, creo que Valtteri lo ha dejado un poco de lado, por lo que parece".

Cuando se le preguntó si Cadillac debería plantearse sustituir a Bottas, Steiner afirmó que el objetivo principal del equipo debe ser desarrollar el monoplaza. No obstante, admitió que, si la dirección decidiera que era necesario un cambio de piloto, el piloto de 36 años sería, sin duda, el que habría que sustituir.

"Si tienen que cambiar a un piloto, obviamente creo que cambiarán a Valtteri", concluyó Steiner.

"Sus resultados no son tan buenos. Creo que Valtteri esperaba algo diferente, pero no esto. Ahora es como: “Claro que sí, estoy pilotando un coche de Fórmula 1, pero tenía un buen trabajo en Mercedes como piloto de reserva. Era el último como piloto de reserva porque no participaba, y ahora tengo que hacer todo este esfuerzo para ser el último”