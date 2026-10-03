WRC Cerdeña: Solberg se coloca en cabeza y refuerza sus opciones al título

Oliver Solberg ha reforzado aún más sus aspiraciones al título del Campeonato del Mundo de Rallyes al arrebatarle el liderato del Rally de Italia-Cerdeña a Thierry Neuville, de Hyundai, tras una dramática mañana de sábado.

Solberg, que comenzó la mañana a 12,3 s del líder provisional, Thierry Neuville (Hyundai), sorprendió a todos al ganar dos de las tres etapas y situarse en cabeza con una ventaja de 2,7 s. Este salto al liderato ha avivado aún más sus esperanzas de conseguir el título, de cara a la tanda de la tarde, en la que se encuentra a cuatro puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans.

El rumbo del rally y de la lucha por el título dio un giro en la primera especial del día, un recorrido de 24,14 km por la etapa " Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala".

El piloto de Hyundai, Adrien Fourmaux, comenzó la jornada a 0,4 s del líder Neuville, pero sus esperanzas de lograr su primera victoria en el WRC se vieron gravemente mermadas una vez más en un instante, cuando su i20 N sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda.

El francés decidió no parar para cambiar el neumático y logró llegar al final de la especial, pero perdió un minuto.

"No tengo nada que decir", afirmó un abatido Fourmaux.

El compañero de equipo de Fourmaux y líder del rally, Neuville, se adjudicó la victoria en la etapa con una ventaja de 2,1 s sobre Solberg. Como resultado, Neuville amplió su ventaja a 14,4 s sobre Solberg, que subió un puesto hasta la segunda posición.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

"Obviamente, estoy decepcionado por , Adrien. Habría sido una bonita batalla con él. No es fácil lidiar con estos pinchazos; ya hemos hablado de ellos muchas veces, tenemos que resolverlos de cara al futuro", afirmó Neuville.

El pinchazo de Fourmaux hizo caer al piloto de Hyundai al quinto puesto de la clasificación general, por delante de Evans, quien vio cómo Solberg le arrebataba dos puntos en la lucha por el título.

Solberg se propuso rápidamente recortar la distancia con Neuville y no perdió el tiempo en hacerlo. En la siguiente especial, el piloto de Toyota realizó una impresionante actuación para ganar la etapa y recortarle 11,1 s a Neuville, situándose a 3,3 s de él antes de la última etapa del bucle.

A pesar de ese ritmo, Solberg admitió que había sido una etapa "horrible" y subrayó que tenía que dar más de sí. Neuville no se dejó intimidar por la velocidad de Solberg y afirmó: "El rally aún es largo y estamos bastante tranquilos".

Sin embargo, Solberg continuó su remontada y ganó la etapa 10, recortándole 6,0 s a Neuville para situarse en un sensacional primer puesto.

"Es muy emocionante. Para esto estamos aquí. Damos lo mejor de nosotros mismos. Como dije desde el principio, es posible y lo intentaré hasta el final", afirmó Solberg.

Tras el problema con los neumáticos de Fourmaux en la octava especial, el actual campeón del mundo, Sébastien Ogier, se colocó tercero. Ogier completó el bucle con 17,4 s de ventaja sobre Fourmaux, que logró remontar hasta la cuarta posición al adelantar al aspirante al título, Sami Pajari, en la novena especial.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El aspirante al título, Pajari, tuvo que conformarse con el quinto puesto, aunque el finlandés consideró que había sacado el máximo partido a su posición en la carretera.

"No voy a rendirme ni a bajar el ritmo. Tenemos que ver qué es posible. Parece imposible igualar los tiempos que están marcando los coches que van unos cuantos detrás de nosotros", afirmó Pajari.

Del mismo modo, el líder del campeonato, Evans, no pudo recortar distancias con los pilotos que le precedían, ya que se vio perjudicado por su posición en la pista.

"[La lucha por el título] está un poco fuera de mi control, en parte porque la pista se limpia mucho. Siendo realistas, no voy a alcanzar a nadie de delante, así que por ahora tengo que mantener el coche en buen estado", declaró Evans.

Josh McErlean siguió liderando la carga de M-Sport-Ford en séptima posición, mientras que Takamoto Katsuta, de Toyota, subió al octavo puesto. El dúo de M-Sport, Jon Armstrong y Martins Sesks, completó el top 10.

Dani Sordo, de Hyundai, se reincorporó al rally el sábado por la mañana tras su accidente en la séptima especial del viernes, pero su paso por las especiales fue efímero.

Daniel Sordo, Patricia Sáiz Ruiloba, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

El español había sentido molestias tras un impacto en el shakedown del jueves y optó por regresar al parque de asistencia tras completar la primera etapa de la mañana.

"No puedo seguir así. Me duele mucho. Al frenar, siento como si tuviera algo roto. No podía conducir. Me duele mucho la espalda y el costado", afirmó Sordo.

Las tripulaciones repetirán el trío de etapas esta tarde tras una parada en boxes al mediodía.