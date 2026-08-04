Audi está rindiendo mejor de lo esperado en F1 2026, dice Allan McNish

El director de competición de Audi, Allan McNish, se ha mostrado positivamente sorprendido por el inicio de su equipo en la campaña 2026 de Formula 1, citando la clasificación como una fortaleza para la escudería debutante.

La marca alemana suma cinco apariciones en Q3 en las primeras 11 rondas de la temporada entre Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, quienes tienen respectivamente una posición media de clasificación de 12º y 13º.

Sin duda, marca un comienzo sólido para Audi, que tomó el relevo de la histórica escudería Sauber para 2026 y actualmente tiene 12 puntos, 10 de los cuales han llegado en las últimas tres rondas.

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Ese repunte de forma puede atribuirse en parte a las mejoras introducidas en Austria hace cuatro rondas, centradas en las curvas de baja velocidad, que le ayudaron en Hungría la última vez, donde Hulkenberg sumó dos puntos por su noveno puesto.

Cuando se le pidió que hiciera balance de la temporada hasta ahora, McNish, que sustituyó al anterior jefe Jonathan Wheatley antes de la cuarta ronda en Miami, dijo: "Estoy contento. El hecho de que hayamos evolucionado mucho como equipo, de hecho, desde que me involucré directamente, puedo ver un crecimiento en las personas, confianza en las personas.

"Creo que estamos funcionando como equipo, y hoy (por Hungría) fue una carrera bastante difícil por diferentes cosas, pero la forma en que la ejecutamos me pareció buena.

"En cuanto al rendimiento del coche, creo que somos mejores en clasificación de lo que esperaba. No pensaba que fuéramos a ser tan rápidos y tan constantemente rápidos, y somos capaces de gestionar eso.

"Necesitamos dar otro paso adelante ahí."

Allan McNish, director de de carrera de Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pero con Audi octavo en la clasificación, a 54 puntos del líder de la zona media Racing Bulls, quinto, y a 165 de los cuatro primeros, todavía hay aspectos que la escudería debutante debe mejorar.

La unidad de potencia es uno, dado que su chasis está considerado uno de los mejores, mientras que las salidas de carrera son otra área problemática, ya que en Budapest Hulkenberg cayó del 10º al 11º antes de recuperarse para conseguir sus primeros puntos de 2026.

"En cuanto a las cosas con las que no estamos tan contentos o que podemos mejorar, definitivamente tenemos que trabajar en las salidas", añadió McNish.

"Eso es algo que, de nuevo, nos perjudicó [en Budapest], al caer detrás de [Liam] Lawson, porque al final tuvimos la oportunidad de estar por delante de uno de los Racing Bulls, pero estamos detrás de ambos.

"Pero en general, salgo de ello pensando: sí, tenemos mucho que podemos mejorar, mucho, y mucho que tenemos que mejorar, pero ahora acabamos de adelantar a Williams en el campeonato de constructores.

"Hemos estado constantemente en Q3, hemos estado constantemente entre los 10 primeros en las carreras y en los puntos, y puedo ver, con el desarrollo que estamos logrando como equipo operativamente y también técnicamente, que en realidad solo nos haremos más fuertes.

"Supongo que eso es lo más importante que siento: tranquilidad, más que confianza, tranquilidad, de que simplemente nos estamos haciendo más fuertes con una tendencia ascendente en este momento.

"Pero siendo totalmente honesto, donde estamos es en la zona media y la brecha con los cuatro mejores equipos es grande. Pero teniendo en cuenta que hemos hecho 11 carreras en nuestra trayectoria en Formula 1, creo que en realidad es una posición bastante buena en la que estar."