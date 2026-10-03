Diogo Moreira rebaja las expectativas para el GP de Japón tras un podio 'afortunado' en la sprint

Aunque Honda cumplió con creces las expectativas con un segundo puesto en la carrera sprint de Motegi el sábado, su piloto Diogo Moreira se mostró decidido a no levantar expectativas para el Gran Premio de Japón del domingo.

Aunque fue, con diferencia, el mejor resultado del brasileño hasta ahora en su temporada de debut en la categoría reina, recordó a los medios tras la sprint que el podio había sido afortunado, pese a los indicios de que Honda podía rendir por encima de lo esperado en las carreras.

Moreira en realidad cruzó la meta cuarto, pero fue ascendido después de que Jorge Martín y Enea Bastianini recibieran sanciones por exceder por muy poco los límites de la pista en la última curva.

Incluso un cuarto puesto habría marcado un nuevo listón para Moreira, sin embargo. Sus mejores resultados de este año llegaron ambos en Hungría, donde fue séptimo en la sprint y sexto en el gran premio.

Quizá consciente de la presión asociada a cargar con las esperanzas de Honda en su gran premio de casa mañana, así como del desafío de neumáticos muy diferente que traerá el domingo, Moreira prefirió subrayar el elemento de suerte. Esa fortuna incluyó a tres pilotos eliminados por delante de él en la caída provocada por Alex Márquez en la primera vuelta.

"No es un resultado real para nosotros", declaró Moreira. "Hoy fue el día en que tuve, diría, suerte, porque en la curva tres estuvo la caída... y al final solo intenté alcanzar a este grupo de delante y encontrar este ritmo en la pista.

"Vuelta a vuelta, me sentí más cómodo y fui apretando más, y la moto estaba ahí. Al final, en la última vuelta, ya estaba ahí. Quizá una vuelta más, no lo sé, pero con una vuelta más quizá estaba luchando por el podio.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En la última vuelta, vi que tocaron el verde y en ese momento me di cuenta de que estaba en el podio. Así que para mí es importante, y también para Honda es un resultado muy, muy bueno."

Usar el neumático de compuesto medio —con toda probabilidad— el domingo hará que la ecuación sea más difícil que en la sprint, en la que casi todos los pilotos usaron el blando.

"El ritmo de hoy fue bueno. Veremos mañana con el medio. Es como dije antes, no es un resultado real. Seguro que mañana vamos a luchar por el top 8 o el top 6.

"Es como todas estas carreras de este año. El sábado puedo hacer estas cosas mágicas. El domingo es difícil para nosotros con el neumático medio. De momento, no me sentí cómodo con el medio, así que tenemos que ver mañana."

Aunque Moreira insistió en mantener los pies en la tierra, su amigo Marc Márquez se deshizo en elogios.

"Sí, Diogo es uno de los pilotos más talentosos que he visto nunca", dijo Marc tras su victoria en la sprint. "Pilotando cualquier tipo de moto diferente. Así que estoy muy feliz por él. Muy feliz de que en su primer podio en sprint yo estuviera allí."

Marc también hizo referencia en tono de broma a los puntos que Moreira le había quitado al líder del campeonato, Martín, lo que permitió a Márquez acercarse aún más en la lucha por el título.

"Y, sí, aún más feliz de que terminara segundo. ¡Y estaba entre Martín y yo!"