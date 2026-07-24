Verstappen: Alonso merece estar en el top 5 de la F1, como mínimo

Hay una historia que eclipsa todo lo demás en Hungría: el importante paquete de mejoras que Aston Martin estrenará en el Hungaroring. El equipo con sede en Silverstone ha elegido deliberadamente, a diferencia de sus rivales, no introducir pequeñas actualizaciones a lo largo de varios grandes premios, sino que ha puesto todo en lo que, en la práctica, es un coche de especificación B.

Ambos pilotos de Aston Martin tienen un chasis nuevo, un nuevo concepto aerodinámico y, según Mike Krack, una filosofía de rake diferente este fin de semana. Sin embargo, la caja de cambios y la unidad de potencia permanecen sin cambios, con Honda lista para introducir su primera mejora ADUO en Zandvoort.

La esperanza es que Aston Martin pueda dar un paso adelante significativo a partir de este fin de semana, con mucho en juego. El equipo no solo tiene que mostrar un progreso significativo al propietario del equipo, Lawrence Stroll, sino también a Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo quiere ver la luz al final del túnel tras una dolorosa primera mitad de temporada, pero ya ha indicado que su decisión sobre el futuro depende más de las regulaciones que de la posición competitiva de Aston Martin.

Es una mentalidad que Max Verstappen dice entender por completo.

"Sí, estoy totalmente de acuerdo con él", dijo el neerlandés en Hungría. "No es lo que quieres. Por supuesto, Fernando tiene 44 años, así que probablemente sea un poco más fácil para él decir 'lo dejo', porque básicamente ya ha hecho su carrera".

"Me encantaría ver a Fernando correr hasta los 60, pero no creo que eso sea realista en Formula 1".

Como es bien sabido, Verstappen tampoco es fan de la normativa actual, pero parece dispuesto a permanecer en la F1. Hablando en Hungría, el neerlandés explicó por qué su situación es diferente a la de Alonso.

"Tengo 28 años, así que es un poco diferente. Quiero decir, por supuesto, puedo parar fácilmente, no es un problema, pero me encantan las carreras.

"Solo estoy intentando lidiar con lo que tenemos, aunque lo que tenemos en este momento no es lo que me gusta".

Verstappen dijo durante el día de prensa en Hungría que los pilotos más rápidos de la Fórmula 1 ya no pueden marcar la diferencia. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Aunque el RB22 no ha sido tan competitivo como a Verstappen le gustaría, sigue luchando en la parte delantera. Ese sin duda no ha sido el caso de Alonso en lo que va de 2026, aunque Verstappen cree que debería ser la base de cualquier evaluación sobre la capacidad de conducción de Alonso.

"Como verdadero piloto, es duro, especialmente cuando no estás disfrutando de las regulaciones y no eres competitivo en este momento.

"Es complicado, porque Fernando, por supuesto, no merece estar en P21. Fernando merece estar entre los cinco primeros, como mínimo".

Alonso sigue recibiendo elogios de sus compañeros pilotos por su habilidad en carrera, aunque evaluar su velocidad pura a los 44 años es extremadamente difícil, si no imposible, dada la situación actual de Aston Martin.

Su compañero de equipo Lance Stroll es la única referencia real. En clasificación, Alonso actualmente lidera su duelo directo 8-2.

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