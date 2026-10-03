Wurz opina sobre Alonso: "Para mí, la figura más destacada" de la Fórmula 1 moderna

Hay un ejercicio mental que demuestra de forma bastante elocuente lo extraordinario que es que Fernando Alonso vaya a disputar la temporada de Fórmula 1 de 2027 con 46 años —al menos tras su cumpleaños, el 29 de julio—.

Y es así: Alexander Wurz, actual presidente de la asociación de pilotos GPDA, puso fin a su carrera en la Fórmula 1 en la temporada 2007 con Williams. Sin embargo, si hubiera seguido compitiendo en Grandes Premios a la misma edad que Alonso, no habría tenido que retirarse hasta 2020. Pero para entonces, el austriaco ya llevaba doce años como comentarista de televisión y formaba, junto a Ernst Hausleitner, un dúo tan compenetrado como popular en la ORF.

No solo a la luz de esta comparación, Wurz explica, en su intervención como invitado estrella de la tertulia de miembros de YouTube en el canal de Formel1.de, que, para él, Alonso es "la figura más sensacional" por excelencia de la historia moderna de la Fórmula 1: "Para mí, Fernando es uno de los mejores pilotos que he visto y conocido a lo largo de todas estas décadas que lleva en la F1".

"Siempre se reinventa. Da igual la hora del día, las condiciones, llueva o no, el fabricante de neumáticos o el coche, desde el Dakar hasta la Fórmula 1 pasando por el WEC, siempre consigue sacar lo mejor de sí mismo, y que a su edad sea capaz de motivarse para ello es algo sensacional".

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El propio Wurz comprende perfectamente lo que eso significa. Él mismo comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 1997 con Benetton y la terminó diez años después, ganó dos veces Le Mans y siguió realizando pruebas de desarrollo para el programa de resistencia de Toyota "hasta los 44 años". Y además a un nivel bastante aceptable: "En cuanto a los tiempos por vuelta, no me faltaba mucho", afirma.

Pero lo que me faltaba era "en mi cabeza", y "por eso dejé de correr antes de tiempo". Algo parecido a lo que les pasó a Nico Rosberg o a Gil de Ferran. Cuando ya no tienes en la cabeza esa sed de encontrar la última centésima de segundo, cuando eso ya no está ahí, tienes que ser sincero contigo mismo. De lo contrario, tu jefe de equipo puede leerte la fecha de caducidad en la frente y decirte: “Adiós, gracias, ahí está la puerta”. Eso no lo quería [...]".

Alonso fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 (con Renault) y celebró sus últimas victorias en Grandes Premios hasta la fecha en 2013 (con Ferrari). Actualmente compite con Aston Martin, donde acaba de renovar su contrato para la temporada 2027.

Wurz no ve en el español "nada que apunte a un desgaste por la edad. Quizá la piel y las arrugas ya no sean tan bonitas como a los 20", dice riendo este hombre de 52 años, "pero eso forma parte del proceso. Al cronómetro no le importa eso. No distingue si uno es mayor, joven, inexperto o experimentado. Solo ve el resultado. Lo que sigue haciendo hoy en día es impresionante. Un piloto de primera que puede seguir compitiendo mientras mentalmente quiera hacerlo".