Alonso critica la bandera roja en el GP de Bahréin por Hamilton: "Fue algo bastante extraño"

Tras el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, Fernando Alonso ha expresado serias dudas sobre la decisión de interrumpir la carrera debido a los problemas surgidos en la vuelta de formación.

"No lo sé. Tendrán que explicárnoslo", afirma Alonso. El motivo fueron los problemas que sufrieron varios coches en la vuelta de formación, entre ellos el Ferrari de Hamilton. El propio Alonso pudo seguir adelante. Por eso, le costaba entender la situación.

"Este año me he quedado fuera en la mitad de las carreras y nunca han interrumpido la carrera porque nos hayamos quedado fuera. Pero, al parecer, Hamilton estaba al borde de la pista y cundió un poco el pánico, así que tuvieron que interrumpir la carrera para que pudiera volver a salir", explica Alonso. Para él, eso fue "un poco extraño".

Alonso exige una explicación

El español fue aún más claro al responder a la pregunta de si la carrera debería haberse dado la salida a pesar de los problemas. Alonso deja claro que aceptaría una interrupción si existiera un peligro real.

"Al 100 por ciento", responde Alonso a la pregunta de si la carrera debería haberse dado la salida. "Así es el automovilismo. Si hay motivos de seguridad, lo entiendo. Si hay cinco coches parados en medio de la pista o lo que sea, tenemos que detener la carrera y ver qué pasa".

Sin embargo, en su opinión, la situación se podría haber resuelto de otra manera. En su opinión, los coches afectados podrían haberse retirado de la carrera, tal y como ocurre con los abandonos normales.

"Se salieron de la carrera, incluso llegaron a chocar contra el muro. Los comisarios de pista solo tenían que empujar el coche dos metros y retirarlo de la carrera, como hacemos en el 50 % de nuestras carreras", afirma Alonso.

Al mismo tiempo, el piloto de Aston Martin matiza sus críticas. Aún no dispone de toda la información y, por lo tanto, no puede valorar si existe una explicación clara para la decisión. "Quizá haya una explicación clara y, en ese caso, no pasa nada. No estoy demasiado preocupado", afirma.

Los neumáticos lisos, un error inicial

En lo deportivo, Alonso vivió después una carrera completamente diferente. Aston Martin había optado por los neumáticos lisos en la reanudación, a pesar de que la pista aún estaba húmeda. Al principio, la estrategia incluso parecía prometedora. Alonso consiguió, entre otras cosas, adelantar a Lewis Hamilton y distanciarse de él.

"Decidimos salir con neumáticos lisos. Evidentemente, no fue la decisión correcta, pero en ese momento todo parecía ir bien", explica Alonso. "Incluso éramos más rápidos que los Ferrari, adelantamos a Hamilton y nos distanciamos de él".

Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera, quedó claro que los neumáticos de seco no funcionaban en esas condiciones. Alonso se quedó muy rezagado y, en un momento dado, se encontraba a unos 60 segundos del líder.

Para el español, la carrera ya estaba prácticamente perdida. Aun así, se mantuvo en pista y esperó una oportunidad. "En estas carreras siempre sale el coche de seguridad. Cuando la pista está complicada, algunos pilotos llevan neumáticos lisos y otros intermedios. Siempre pasa algo", afirma Alonso.

Y precisamente esa situación se produjo finalmente. El coche de seguridad volvió a agrupar al pelotón y le brindó a Alonso una segunda oportunidad. "Sabía que teníamos que limitarnos a quedarnos ahí, intentar mantenernos en la vuelta del líder y esperar a que saliera el coche de seguridad. Y al final salió".

Aston Martin aprovecha la segunda oportunidad

Tras la neutralización, Alonso pudo mostrarse mucho más fuerte. Adelantó a varios rivales e incluso se defendió al final frente a Lando Norris. Según Alonso, la gestión de la energía también desempeñó un papel importante.

"Creo que, cuando Lando se vio envuelto en la lucha con Nico, agotaron su batería. Luego, él se pasó dos vueltas recargándola. Yo tenía la batería llena en esas dos vueltas y la aproveché en las rectas", explica Alonso.

Para él, esto demuestra hasta qué punto la situación de carrera y la correcta interpretación de las circunstancias pueden influir en el resultado. "Son circunstancias que pueden ayudarte o perjudicarte, dependiendo de si las entiendes y las interpretas correctamente durante la carrera".

Alonso se alegra de volver a sumar puntos con el Aston

A pesar de la gran remontada, Alonso no quedó del todo satisfecho con el rendimiento de su Aston Martin. "Sinceramente, esperaba un poco más de nuestro ritmo de carrera", afirma. En general, el coche le pareció que respondía bien, aunque tuvo que lidiar con un fuerte sobreviraje.

Un pequeño cambio en el alerón delantero no aportó la solución esperada. "Hicimos un pequeño ajuste en el alerón delantero, pero no solucionó realmente el problema", explica Alonso.

Al final, sin embargo, predominó la alegría por los puntos. Para Aston Martin no hay muchos fines de semana en los que el equipo pueda sumar puntos por sus propios medios. Por eso era aún más importante aprovechar la oportunidad esta vez.

"En fines de semana como este no podemos cometer errores ni dejar escapar la oportunidad. Hoy lo hemos hecho bien. Me alegro por el equipo y por los puntos", afirma Alonso.