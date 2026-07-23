Alonso se sincera sobre lo que espera del 'nuevo' Aston Martin en Hungría

Fernando Alonso considera que "ningún paquete en el mundo" puede revertir el déficit actual que Aston Martin tiene frente al pelotón de la Fórmula 1 mientras se prepara para introducir un chasis de especificación B en Hungría.

El equipo de Silverstone ha sufrido un 2026 tormentoso hasta ahora y, aunque el afortunado punto de Alonso en Mónaco lo sitúa por encima del debutante Cadillac, Aston Martin sigue siendo el equipo más lento.

El pasado fin de semana en Spa, por ejemplo, Alonso y su compañero de equipo Lance Stroll se clasificaron en la última fila por quinta carrera consecutiva, con una brecha de dos segundos respecto al siguiente más lento: Sergio Pérez de Cadillac.

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Es una brecha que no estaba presente en la cita inaugural de Melbourne, pero que ha surgido como resultado de que el equipo estadounidense montara mejoras mientras Aston se contuvo para solucionar problemas mayores en el AMR26.

Pero el Gran Premio de Hungría de este fin de semana verá a la marca británica finalmente traer un chasis radicalmente diferente, centrado en una aerodinámica mejorada y la reducción de peso, antes de las actualizaciones de la unidad de potencia en Zandvoort en agosto.

La opinión en el paddock difiere sobre cuánto impacto tendrán estas mejoras; Checo Pérez afirma que "definitivamente" acercarán a Aston, aunque Alonso no está tan seguro.

"No estoy pensando demasiado en números o posiciones o algo así, porque si volvemos a las últimas cinco carreras, creo que hemos tenido brechas muy diferentes con la zona media", dijo el bicampeón.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Tuvimos una brecha más o menos constante con la pole position, que es inalcanzable, obviamente, en este momento. Pero hubo un par de circuitos difíciles: Silverstone fue difícil, Spa fue uno de los más duros, creo que teníamos al piloto delante de nosotros a 2,1 segundos.

"Así que no hay ningún paquete en el mundo que te dé esa cantidad de tiempo y probablemente la posición no cambiaría, si hubieras corrido con el coche actualizado en Spa hace una semana. Así que así es como tenemos que tratarlo.

"Cambiará de circuito en circuito. Ojalá Budapest sea un circuito favorable para nosotros; la potencia no es el punto más importante aquí, y obviamente actualizaremos el coche, pero todavía no el motor.

"Así que aún tenemos cierto déficit que debemos superar. Me interesa más que podamos entender cuál es la dirección del coche, si estamos en el buen camino, y si finalmente desbloqueamos el rendimiento".

Los comentarios de Alonso están en línea con el mensaje general de Aston Martin en Budapest, que trata sobre la gestión de las expectativas debido a la situación que afronta actualmente.

Que los equipos traigan lo que esencialmente es un chasis de 'especificación B' ya no es realmente lo habitual, por lo que el GP de Hungría consiste más en que el equipo de Silverstone intente entender su nuevo paquete.

Mike Krack, Chief Trackside Officer, Aston Martin Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El director de operaciones en pista, Mike Krack, dijo: "Cuando traes mejoras importantes, es algo que el equipo de pista tendrá que aprender lo más rápido posible.

"No tenemos pruebas de invierno en las que puedas simplemente hacer algunas tandas, algunas comparaciones directas y todo eso. Eso pone mucho énfasis en la calidad de tus datos, en la calidad de la comprensión de tus simulaciones.

"Pero no esperamos sacarle todo el partido en la primera salida mañana. Creo que necesitamos aprender cómo gestionar esto y cómo sacarle el máximo provecho.

"Tenemos un buen equipo de pista, tenemos un buen equipo de apoyo desde la fábrica que lo analizará rápidamente. Llegaremos a las conclusiones correctas rápido, pero llevará algo de tiempo.

"Creo que las pruebas que tendremos que hacer, pruebas básicas, ya sea altura de manejo, ya sean rastrillos y este tipo de cosas, llegarán en los próximos eventos."