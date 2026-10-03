Del "coche de papel" a la pole en Malasia: ¿qué hay detrás del ritmo de Max Verstappen y Red Bull?

Hace menos de un mes que Max Verstappen se clasificó sexto en Monza y después habló de un coche de Red Bull "hecho de papel". Es cierto que ese comentario se refería específicamente al problema de la "degradación del coche" —componentes que a veces se deterioran a lo largo de una carrera— y, según Verstappen y el jefe del equipo Laurent Mekies, ese problema ya no puede resolverse por completo en 2026.

Pero en términos de ritmo puro, se han dado pasos importantes desde aquellas frustraciones en Monza. Verstappen ha terminado en el podio en cada fin de semana de carrera desde su accidente en Zandvoort, y en Malasia ha conseguido ahora su primera pole del año.

Esto último marca otro paso adelante porque, sí, Verstappen subió al podio en Monza, Madrid y Bakú, pero Red Bull nunca fue la referencia en ningún momento durante esos fines de semana de carrera.

Y eso es precisamente lo que el equipo con sede en Milton Keynes ha sido hasta ahora en el Sepang International Circuit. Verstappen ya completó tandas largas impresionantes el viernes y lo refrendó con una convincente pole position un día después.

"Creo que el coche ha estado en una buena ventana de funcionamiento durante todo el fin de semana", dijo Verstappen a un puñado de periodistas neerlandeses en el paddock después de la clasificación.

"¿Quizá es por el calor que hace aquí? Podría ser, pero creo que también hemos dado buenos pasos con la puesta a punto en las últimas semanas y, por supuesto, con esas mejoras en el coche."

Verstappen cree que Mercedes simplemente está teniendo un "mal fin de semana"

Hay dos caras en la explicación de la imagen del sábado. Verstappen cree que otros equipos —Mercedes en particular— están sufriendo algo más con el calor que Red Bull y, en segundo lugar, que el equipo técnico liderado por Pierre Waché ha mejorado indudablemente el RB22.

En cuanto a lo primero, Verstappen no quiere sacar conclusiones de gran alcance todavía. Según él, el resultado del sábado no significa necesariamente que la esperada mejora de Mercedes no esté funcionando.

"Creo que siempre sufren más en circuitos donde hace mucho calor, así que creo que tendremos que esperar y ver sus mejoras en las próximas carreras."

Verstappen cree que Mercedes simplemente está teniendo un mal fin de semana bajo el calor de Malasia. Photo by: Srinivasa Krishnan

En términos generales, Verstappen sigue viendo a Mercedes como la referencia.

"Creo que en general siguen siendo muy eficientes en muchas áreas. Solo tenemos que analizarlo carrera a carrera. El fin de semana pasado obviamente fueron más rápidos y, de hecho, lo han sido toda la temporada, solo que ahora no. Están teniendo un fin de semana algo malo."

Más confianza en el RB22 tras la mejora de Bakú

Verstappen prefiere fijarse en su propio equipo y, en ese sentido, es importante que la mejora de Bakú —el último paquete significativo del año por parte de Red Bull— haya dado lo que se esperaba internamente.

"Está claro que, con los cambios que hemos hecho, hemos podido sacar mucho más del coche y el coche también es más fácil de conducir. Eso es obviamente positivo, también para el próximo año. Hay algunas cosas que ya no podemos cambiar esta temporada, así que queremos abordarlas para el próximo año y espero que entonces vaya aún más en la dirección correcta."

Además del ritmo absoluto, la mejora de Bakú también ha hecho que ambos pilotos de Red Bull se sientan más cómodos al volante, reconoce Verstappen.

"Obviamente es agradable cuando tienes un coche que hace un poco más lo que quieres. Al inicio de la temporada, de verdad tuve fines de semana en los que giraba el volante y pasaban cosas extrañas. Ahora todo vuelve a ser un poco más normal."

Verstappen afirma que puede volver a marcar una mayor diferencia tras la exitosa actualización de Red Bull en Bakú. Photo by: Srinivasa Krishnan

Preguntado por Motorsport.com, Verstappen reconoce que esto le permite volver a marcar más diferencias como individuo, aunque en su opinión un piloto sigue pudiendo marcar solo una diferencia limitada debido a las restricciones del reglamento.

"Eso obviamente sigue siendo un pequeño problema. Pero cuanto más vuelva nuestro coche a tener el equilibrio adecuado, más podré apretar y más podré sacar del coche."

En cuanto a sus frustraciones con el reglamento y la gestión de la energía, cabe señalar que esta pole position no cambia nada en ese sentido. "¡No! Eso no tiene nada que ver con si soy primero, sexto o 10º. Son dos cosas separadas", recalcó Verstappen.

¿Es suficiente el ritmo de carrera de Red Bull para lograr una primera victoria de 2026?

Una salvedad importante es que la posición de salida no lo es todo este fin de semana. Pirelli ya explicó el viernes que, debido al asfalto extremadamente abrasivo y a la degradación muy alta, todo depende de la gestión de los neumáticos. Pero Verstappen dice que también tiene confianza en ese sentido.

"Personalmente, estoy confiado con lo que hice. Si otros hacen sacrificios mayores [para la carrera], entonces les deseo suerte, pero yo estoy listo", dijo el cuatro veces campeón del mundo.

"En última instancia, necesitamos hacer una salida decente y eso ya es bastante difícil para nosotros este año. Después, obviamente es una carrera muy larga con los neumáticos. Mi ritmo de carrera sí parecía bueno, pero por supuesto no sabes qué han cambiado otros desde el viernes, así que tendremos que esperar y ver."