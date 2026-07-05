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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Tres penalizaciones en 9 vueltas: Lance Stroll se hace notar en Silverstone

Lance Stroll recibió un total de tres penalizaciones en menos de diez vueltas durante el Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026.

Fabien Gaillard
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Goldie

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Jeremy Clarkson entra en el paddock.

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Mo Farah

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Dan Towriss, director general de TWG Motorsports, y Cassidy Towriss

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May, el garaje de Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Alex Greenwood, box del equipo Audi F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker, box del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sam Claflin

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
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A falta de sumar puntos, Lance Stroll habrá dejado huella en el Gran Premio de Gran Bretaña al acumular un total de tres penalizaciones en menos de diez vueltas, todas ellas por exceder los límites de pista.

El piloto de Aston Martin tenía pocas esperanzas de brillar en la prueba de Silverstone. Con grandes dificultades en cuanto a rendimiento, el AMR26 es actualmente el coche más lento de la parrilla y algunas imágenes de video durante el fin de semana mostraban a un Stroll sufriendo un subviraje a veces muy, muy pronunciado alrededor del circuito.

El canadiense había firmado el 21º y penúltimo tiempo de la clasificación este sábado, solo por delante de su compañero, Fernando Alonso. Sin embargo, este domingo salía desde la 22ª posición de la parrilla, tras un cambio de elementos de su motor Honda fuera del cupo permitido, lo que le valió diez puestos de penalización.

En una carrera totalmente fuera de cualquier pelea, Stroll dio que hablar sobre todo en la segunda parte de la prueba, cuando - al llegar al límite de salidas de pista toleradas, es decir, tres - empezó a sufrir las consecuencias de sus distintas infracciones adicionales de las líneas blancas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Y lo mínimo que se puede decir es que lo hizo a lo grande, ya que recibió nada menos que tres penalizaciones distintas, todas ellas por exceder los límites de pista más allá de las tres permitidas.

Después de la carrera, en efecto, los comisarios publicaron tres decisiones diferentes para comunicar estas penalizaciones. En detalle, su primera penalización de 5 segundos está relacionada con una salida de pista en la curva 18 de la vuelta 33 (su cuarta en total), la segunda con una salida de pista en la curva 9 de la vuelta 35 (su quinta en total) y la tercera y última con una salida de pista en la curva 15 de la vuelta 42 (su sexta en total).

Esta media docena de salidas de pista no justificadas contabilizadas para Stroll tuvo por tanto como consecuencia 15 segundos de penalización añadidos a su tiempo de carrera. En cualquier caso, había terminado 19º y último de los pilotos que seguían en pista.

"Tenemos la información necesaria y sabemos dónde debemos mejorar; durante estos fines de semana, se trata simplemente de tener paciencia y esperar a que se introduzcan las mejoras", declaró después de la carrera, en referencia al paquete de evoluciones que debe introducirse en Hungría.

"Sufrimos un fuerte subviraje durante la carrera y el coche era muy impredecible, lo que complicó respetar los límites de pista. Siempre intento dar lo mejor de mí, y espero que las cosas mejoren pronto."

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