Martin Brundle fija un objetivo importante para las mejoras de Aston Martin en Hungría

El comentarista de Sky Sports y expiloto de Formula 1 Martin Brundle ha sostenido que la extensa lista de mejoras de Aston Martin debe lograr reducir a la mitad su actual déficit en clasificación respecto a los cuatro equipos líderes.

El equipo de Silverstone ha introducido un enorme paquete de mejoras para el Gran Premio de Hungría, trayendo básicamente un coche de especificación B.

Hablando sobre la magnitud de las actualizaciones, Brundle afirmó que el objetivo principal del equipo es establecer una referencia técnica fiable, en lugar de simplemente contener a sus rivales de la zona media o a nuevos participantes.

"Aston Martin necesita que eso funcione para que haya correlación entre el túnel de viento, el túnel de viento digital (CFD) y el cronómetro. Eso tiene que funcionar", dijo Brundle durante la retransmisión de Sky Sports F1 en el Hungaroring.

Aunque la llegada de Cadillac ha atraído mucha atención en todo el paddock, Brundle descartó la idea de que el foco de Aston Martin esté en mirar por el retrovisor. En cambio, insistió en que el objetivo debe ser cerrar la brecha con los cuatro mejores equipos.

"No creo que tenga nada que ver con Cadillac, si soy honesto", añadió. "Es el déficit respecto a los líderes: los cuatro mejores equipos. Necesitan reducirlo a la mitad con esta mejora en términos del porcentaje que les separa de la pole.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ahí es donde Aston Martin, con esa fábrica, esa cantidad de recursos y presupuesto, Adrian Newey, Fernando Alonso... eso es lo que necesitan".

Según los documentos oficiales de la FIA, Aston Martin ha cambiado los siguientes componentes: alerón delantero, placa terminal del alerón delantero, morro, esquina delantera, cuerpo del suelo, deflectores del suelo, borde del suelo, difusor, entrada del pontón, cubierta del motor, branquias de refrigeración, suspensión trasera, esquina trasera, alerón trasero, beam wing y placa terminal del alerón trasero.

Aston Martin ocupa actualmente el 10º puesto en el campeonato de constructores con solo un punto, logrado por el bicampeón Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco, y solo está por delante de Cadillac.